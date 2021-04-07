La recaudación fue incluso mayor a la registrada durante el primer trimestre de 2020, previo a que la pandemia azotara México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en que da a conocer la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año, que asciende a 1 millón 22 mil 47 millones de pesos, esto sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. En el Paquete Económico 2021 se estimó que durante el primer trimestre del año se lograría una recaudación de unos 995 mil 849 millones de pesos. La cifra alcanzada también fue mayor a la del primer trimestre de 2020, periodo de tiempo en el que, hay que recordar, todavía no se vio reflejado el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La declaratoria de emergencia sanitaria ocurrió hasta el 31 de marzo. La recaudación alcanzada durante el primer trimestre de 2020 fue de 1 millón 4 mil 733 millones de pesos. Esta cifra fue histórica, pues supuso un incremento del 13.3% en términos reales en comparación al mismo periodo de 2019. Al desglosar la recaudación del primer trimestre de esta año, tenemos que lo relativo a los impuestos internos fue de 790 mil 320 millones de pesos, un incremento nominal del 21 mil 344 millones de pesos respecto al año pasado. Sin embargo, la recaudación por concepto de impuestos al comercio exterior tuvo una pérdida de 4 mil 30 millones de pesos, con una recaudación total de 231 mil 727 millones de pesos. El documento del SAT detalla que esto último es debido al contrabando bronco y técnico de combustibles. El primero es aquel realizado por la delincuencia organizada, que además de tener un impacto en la recaudación afecta la competencia en el sector petrolero. Por el otro lado, el contrabando técnico lo realizan los evasores fiscales, que falsifican las declaraciones de sus fracciones arancelarias que indican el tipo de combustible que importan, con lo que disminuyen artificiosamente el monto de los impuestos que pagan.

#ComunicadoSAT Los ingresos tributarios obtenidos al primer trimestre de 2021 superaron la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para este periodo. En total, se recaudaron 26 mil 198 mdp más que lo previsto en el paquete económico 2021. pic.twitter.com/nYeVruZsIJ — SATMX (@SATMX) April 6, 2021

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