La idea de los cambios es proteger a los trabajadores y mejorar la vigilancia en el cumplimiento de las normas. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está discutiendo un proyecto que...

La idea de los cambios es proteger a los trabajadores y mejorar la vigilancia en el cumplimiento de las normas. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está discutiendo un proyecto que podría cambiar las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Según reporta Reforma, el objetivo es reducir el tiempo que pasa entre que la inspección laboral detecta un problema y cuando se corrige. Actualmente, este plazo es de 90 días; de acuerdo con la STPS, la integridad física de los trabajadores puede estar en peligro por estos periodos tan largos. El proyecto quiere modificar el artículo 36 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

ARTÍCULO 36. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento, el Inspector del Trabajo, en todas las visitas que realice, otorgará plazos a los patrones que podrán ir desde la aplicación inmediata y observancia permanente, hasta noventa días hábiles para corregir las deficiencias e incumplimientos que se identifiquen para que se realicen las modificaciones necesarias y, en su caso, se exhiba la documentación con que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en cualquiera de las materias a que hace referencia el artículo 10 del presente Reglamento. Dichos plazos se fijarán tomando en consideración la rama industrial, tipo y escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, el riesgo que representan para los trabajadores y la dificultad para subsanarlas. En ninguna circunstancia el plazo será menor a treinta días hábiles, salvo en los casos de Peligro o Riesgo Inminente.

¿En qué consisten los cambios?

La propuesta establece que las empresas deberán corregir las irregularidades detectadas en un plazo de cinco días. Además, los patrones deberán demostrar los documentos que prueben que sí hicieron los cambios necesarios. El plazo se podrá prorrogar por cinco días. Para esto, el patrón deberá justificar por qué los cambios no se pueden hacer en menos tiempo.

Planean otros cambios para las inspecciones laborales

Ajeno a este proceso, hay otras propuestas para modificar las inspecciones de la STPS. Actualmente, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) están trabajando en propuestas que presentarán al Congreso en septiembre. Uno de los cambios principales es crear una institución central que se encargue de las inspecciones. Como reporta El Economista, actualmente la STPS y cada secretaría local tiene una unidad que se encarga de las inspecciones. Así, no hay comunicación entre el nivel local y federal, por lo que la vigilancia es deficiente. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/quieren-endurecer-inspeccion-laboral/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Presentan-proyecto-de-seis-nuevas-reformas-para-regular-el-mercado-laboral-20210531-0096.html

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