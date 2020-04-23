El gobierno federal firmó un convenio por el que los derechohabientes de instituciones de seguridad social gubernamentales podrán atenderse en hospitales privados. Como se dio a conocer hace días, ...

El gobierno federal firmó un convenio por el que los derechohabientes de instituciones de seguridad social gubernamentales podrán atenderse en hospitales privados. Como se dio a conocer hace días, el pasado 13 de abril el gobierno firmó un convenio con el Consorcio Mexicano de Hospitales (CMHAC) y la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP). El convenio tiene como objetivo que el gobierno federal pueda hacer uso de los recursos de los hospitales privados en la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Covid-19. El acuerdo contempla la atención a personas usuarias y derechohabientes de instituciones públicas de salud a partir del 23 de abril y hasta el 23 de mayo en los 146 hospitales privados, ubicados en 27 entidades federativas, del CMHAC y la ANHP. El acuerdo incluye la aportación de 3 mil 115 camas en hospitales privados para atender usuarios o derechohabientes de IMSS, ISSSTE, Insabi, Pemex, Semar y Sedena. Esto con la finalidad de liberar espacios en hospitales públicos para contar con mayor disponibilidad en el punto más crítico de la pandemia.

Línea telefónica todos juntos contra el covid

La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) habilitó el número de contacto para que los beneficiarios sean referidos a los hospitales privados. La línea telefónica llamada “todos juntos contra el covid” es 800 213 26 84. Al llamar, se te preguntará si eres o no derecho habiente de alguna institución de salud pública y tu lugar de residencia, para referirte al hospital más cercano. También te harán una serie de preguntas a las que deberás responder con un sí o un no para determinar si debes asistir a un hospital que atiende casos de Covid-19 o a alguno de los hospitales privados participantes, para atender otros padecimientos. https://twitter.com/SSalud\_mx/status/1252737629411594240

Padecimientos que atenderán en hospitales privados

Loss derechohabientes podrán recibir atención de segundo nivel para padecimientos o tratamientos diferentes a Covid-19, como:

Parto, embarazo y puerperio Cesáreas Enfermedades del apéndice Hernias complicadas Úlceras gástricas y duodenal complicadas Endoscopías Colecistectomías

¿Cuáles son los hospitales participantes?

Hospitales Ángeles Hospital de Beneficiencia Española Centro Médico ABC Campus Observatorio Hospital Médica Sur Grupo Dalinde San Angel Inn Hospital Star Médica Hospitales Christus Muguerza Hospitales MAC Hospital San Javier Grupo Torre Médica Clínica del Noreste Hospital CEMAIN Hospital D´María Hospital Ginequito

TAMBIÉN****PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/no-se-evalua-adquirir-deuda-pero-podrian-aumentar-creditos-a-empresas-arturo-herrera/ Con información de la Secretaría de Salud.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.