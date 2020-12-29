La Ley de Ingresos de la CDMX para 2021 prevé ingresos totales de 217 mil 962.2 millones de pesos, lo que implica una disminución de 8.8% en términos reales respecto a los aprobado en 2020. Según cifras del propio gobierno capitalino, de enero a septiembre de 2020, el gobierno de la Ciudad de México tuvo ingresos de 168 mil 248.8 millones de pesos, lo que representa una disminución del 7.7% respecto a lo esperado en la Ley de Ingresos de la CDMX. De hecho, los ingresos tributarios observados de enero a septiembre, del orden de los 44 mil 211 millones de pesos, están por debajo de lo obtenido durante los últimos cuatro años. Sólo por encima de los 43 mil 262 millones recaudados en 2015. Esta reducción en los ingresos presupuestarios se debe fundamentalmente a las afectaciones sufridas en las actividades económicas del país y el mundo generadas por las medidas para contener la propagación del COVID-19. De estos ingresos 155 mil 776.4 millones de pesos provienen del sector gobierno y 12 mil 472.3 del sector paraestatal no financiero. Cada rubro tuvo disminuciones respecto a lo proyectado del 8.1% y el 2%, respectivamente. En este contexto, la Ley de Ingresos de la CDMX para 2021 prevé ingresos totales de 217 mil 962.2 millones de pesos, lo que implica una disminución de 8.8% en términos reales respecto a los aprobado en 2020. Así, a pesar de la relativa reactivación económica esperada para 2021, en gran parte debido al inicio de las campañas de vacunación contra el COVID-19 en el país, los pronósticos en la actividad económica se quedan por debajo de lo que se esperaba para 2020 antes de la pandemia.

Gobierno de la CDMX busca incrementar la recaudación

Según se lee en la Ley de Ingresos de la CDMX para 2021, el gobierno capitalino contempla varias estrategias para incrementar la recaudación el próximo año, tales como la implementación de herramientas tecnológicas con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía. Otra estrategia, dicen, ha consistido en usar las redes sociales para ofrecer información pertinente a los contribuyentes, para reducir la necesidad de acudir a las oficinas, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Puedes consultar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la CDMX para 2021 en esta liga.

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