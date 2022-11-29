Luego de ocho meses de no cobrar el IEPS, Hacienda volverá a recaudar recursos por este gravamen El gobierno federal cobrará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, lueg...

Luego de ocho meses de no cobrar el IEPS, Hacienda volverá a recaudar recursos por este gravamen El gobierno federal cobrará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, luego de ocho meses sin haber recaudado un peso por este gravamen. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que del sábado 26 al viernes 2 de diciembre los consumidores de diésel pagarán 50 centavos por litro comprado. Es decir, el gobierno federal autorizó que la cuota del IEPS será de 5.52 pesos por cada litro.

La última vez que el gobierno cobró IEPS a dicho combustible fue el 4 de marzo, y, de acuerdo con El Economista, el porcentaje del estímulo a gasolina Magna será de 39.09%, su nivel más bajo en la va del 2022.

Lo anterior quiere decir que los consumidores de la gasolina Magna pagarán 3.3 pesos de IEPS por litro enajenado, cantidad mayor a los 1.8 pesos pagados hasta el viernes 25 de noviembre. Esto toda vez que el gobierno federal aplicará un estímulo de 2.1 pesos por litro de gasolina Magna, en lugar de 3.5 pesos, señala dicho medio.

En tanto, el estímulo fiscal sobre impuesto especial de la gasolina Premium subió a 82.24% desde 80.72% registrado la semana anterior.

Los consumidores de la gasolina Premium pagarán 82 centavos por litro hasta viernes 18; la cuota que el gobierno aportará será de 3.8 pesos por litro comprado.

De enero a mayo de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de recaudar 94,507 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), comparado con el mismo lapso de 2021.