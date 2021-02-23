Frente a representantes de diversas cámaras y asociaciones empresariales, la jefa del SAT presentó las acciones en que se enfocará la autoridad fiscal frente a los grandes contribuyentes. La jefa d...

Frente a representantes de diversas cámaras y asociaciones empresariales, la jefa del SAT presentó las acciones en que se enfocará la autoridad fiscal frente a los grandes contribuyentes. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, junto al administrador general de grandes contribuyentes de la institución, Antonio Martínez Dagnino, presentó el "Plan Maestro de Operación 2021" frente a los grandes contribuyentes. El documento, mostrado ante representantes de diversas cámaras y asociaciones empresariales, tiene los lineamientos que seguirá la autoridad fiscal para incrementar la recaudación mediante la fiscalización de los grandes contribuyentes. El plan maestro de la autoridad fiscal se centra en la implementación y mejora de lo siguiente:

Actos nuevos: repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).

repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). **Actos en proceso:**incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso, incluyendo argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento entre la autoridad y los contribuyentes. Se usará intensivamente las herramientas de programación y fiscalización introducidas con las reformas fiscales de los años 2019 y 2020. Además se harán intercambios de información con entidades extranjeras para detectar otras cuentas bancarias.

**Créditos fiscales en recursos de revocación:**la autoridad se propone evitar que el recurso de revocación sea visto por los contribuyentes como una segunda parte de las auditorías, acortando los tiempos para su resolución. Se concentrarán los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la conciliación voluntaria para evitar litigios costosos y prolongados.

**Control de saldos:**se programarán auditorías profundos en los casos en que se haya detectado irregularidades en la dictaminación de saldos a favor en el ISR o el IVA.

**Liquidaciones:**se revisará de forma constante la suficiencia y visibilidad de la garantía de pago otorgada, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal determinado.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.