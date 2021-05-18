Esta semana el Infonavit empezará a ofrecer créditos con las tasas más bajas de su historia. A finales de abril, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anu...

Esta semana el Infonavit empezará a ofrecer créditos con las tasas más bajas de su historia. A finales de abril, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció créditos con las tasas más bajas de su historia. En ese momento, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dijo que pagos no rebasarían un tercio real del ingreso de las personas. También se anunciaron seguros, reestructuras y apoyos para quienes no pudieran pagar.

Los créditos empezarán esta semana

En entrevista con Reforma, Carlos Martínez dijo que los nuevos créditos empezarán a ofrecerse esta semana. Estas son las características más importantes:

Los créditos hipotecarios tendrán una tasa de interés fija de 8% . Los créditos actuales tienen una tasa de 12%.

. Los créditos actuales tienen una tasa de 12%. La tasa específica dependerá de los ingresos de cada trabajador. Hasta el momento no se sabe si habrá una tasa menor a 8%.

El plazo del crédito será de 30 años.

Se eliminarán los subsidios que se entregan actualmente a los trabajadores con ingresos más bajos.

El 5% de las aportaciones patronales se usará para cubrir el pago del capital; actualmente, ese porcentaje se usa para los intereses de la hipoteca. Con esto, se espera que la deuda se pague antes.

Los trabajadores podrán aumentar su tasa mensual cuando tengan mayores ingresos. Si llegara a perder esos ingresos, puede solicitar al Infonavit regresar a la tasa original.

Los créditos se anunciarán formalmente el 20 de mayo. Estarán disponibles para los trabadores con una relación laboral vigente a partir del 21 de mayo.

Puedes leer más sobre las nuevas reglas de operación del Infonavit aquí. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/baja-el-infonavit-tasas-al-minimo/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/29/infonavit-arrancara-en-mayo-creditos-con-nuevas-reglas-del-instituto/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.