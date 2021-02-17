La autoridad fiscal compartió un gráfico con las condonaciones de impuestos millonarias que se realizaron durante los dos sexenios anteriores. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recient...

La autoridad fiscal compartió un gráfico con las condonaciones de impuestos millonarias que se realizaron durante los dos sexenios anteriores. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente aclaró que no ha realizado condonaciones de impuestos. Por el contrario, dijo que ha fortalecido los esfuerzos para incrementar la recaudación. Incluso en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. A través de un comunicado, la autoridad fiscal recordó que la prohibición de la condonación de impuestos se consolidó con dos hechos:

La prohibición de la condonación de impuestos fue una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el SAT dijo que trabaja bajo la convicción de acabar con las malas prácticas en torno a la evasión y elusión fiscal. En el caso de las condonaciones, prácticas que al parecer eran usadas por los presidentes para favorecer a quienes los ayudaban durante sus campañas.

Condonaciones de impuestos millonarias con Peña y Calderón

La autoridad fiscal compartió un gráfico en el que se observan los montos de la condonación de impuestos desde 2007 hasta 2018. En el gráfico se observan las condonaciones de impuestos millonarias que se realizaron durante los dos sexenios anteriores:

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Se condonaron impuestos por 56,859 millones de pesos en 2007 y 87,745 millones de pesos en 2008.

Enrique Peña Nieto (2012-2018). Se condonaron impuestos por 226,381 millones de pesos en 2013.

El SAT explicó que en el recuento histórico de la condonación de impuestos de periodos anteriores, la información de 2007 a 2018 muestra que la condonación de impuestos correspondientes a obligaciones fiscales, convertidas a pesos de 2020, equivalen a 413 mil 258 millones de pesos. Puedes ver el comunicado del SAT aquí / Fecha de publicación: 14 de febrero de 2021.

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