El Programa Nacional de Vivienda incorpora los 7 elementos de la vivienda adecuada que establece la ONU-Hábitat. El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019- 2024 del Infonavit, dado a conocer a finales del año pasado, tiene como objetivo dar vivienda digna a los mexicanos, enfocándose en los grupos más vulnerables. El PNV por primera vez seguirá los siete elementos de la vivienda adecuada que establece la ONU-Hábitat, que son: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Por ello, el Infonavit busca ampliar la oferta de productos para los trabajadores que deseen adquirir una vivienda. El Instituto busca no sólo colocar financiamiento a un trabajador, como se hacía hasta ahora, sino también que el trabajador pueda construir en un terreno propio o juntar los créditos con familiares, amigos o vecinos. Al igual se busca ampliar programas como responsabilidad compartida; para que los trabajadores cuenten con mejores condiciones de pago y opciones de créditos para la autoproducción de viviendas.

Unamos Crédito

Autoproducción de vivienda

Ahorro Voluntario a la subcuenta de vivienda

Según dijo el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en entrevista con Expansión, la dependencia no tendrá que hacer modificaciones internas para implementar el programa, debido a que la ley indica que la cuenta de vivienda puede ser usada tanto para la adquisición de vivienda nueva o existente, la construcción en un terreno propio, o el pago pasivos hipotecarios que tenga el trabajado. Carlos Martínez comenta que las instituciones de Infonavit y el Fovissste atenderán a la población formal, y las dependencias el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHP), el Organismo Nacional de Vivienda (Onavi) atenderán a las personas que trabajan en la informalidad.

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