Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos declara su inconformidad con el gobierno federal por no haber otorgado prorroga a la declaración anual. El día de ayer, Diamantina Perales Flores, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), alzó la voz en un comunicado de prensa, manifestando su inconformidad con las autoridades fiscales. Dicho documento, publicado el día que venció el plazo para la presentación de la declaración anual de personas morales, manifiesta que los contadores públicos están colaborando con el envío de las declaraciones anuales, pero que en muchos casos será imposible el cumplimiento de éstas. Argumenta que la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido muchas deficiencias, y que las citas para renovar la e.firma han sido insuficientes. Anteriormente, el IMCP ya le había pedido a la autoridad fiscal que concediera una prórroga para la presentación de las declaraciones anuales, ante la gravedad de la pandemia del coronavirus que causa el Covid-19. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/el-sat-tarda-mucho-en-reactivar-mi-sello-digital-que-puedo-hacer/ La petición hecha con anterioridad evidentemente fue ignorada. Por ello, el IMCP hizo un nuevo llamado al gobierno federal, proponiendo realizar mesas de dialogo, donde se puedan aportar propuestas y llegar a acuerdos que beneficien al país. "No son suficientes las medidas unilaterales, queremos ser parte de la solución", expreso Diamantina Perales Flores.

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