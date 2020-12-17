El sector empresarial se mostró en contra de este aumento y dijo que podría llevar al cierre de empresas y al desempleo. Ayer, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínim...

El sector empresarial se mostró en contra de este aumento y dijo que podría llevar al cierre de empresas y al desempleo. Ayer, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo general, el de la frontera norte y el de los profesionales. A partir del 1 de enero de 2021, los salarios mínimos será los siguientes:

Salario mínimo general : de 123.22 a 141.7 pesos diarios. Se adicionaron 10.46 pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR); después, se aplicó otro aumento de 6%.

: de 123.22 a 141.7 pesos diarios. Se adicionaron 10.46 pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación (MIR); después, se aplicó otro aumento de 6%. Zona Libre de la Frontera Norte : de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Se añadieron 15.75 pesos a través del MIR, y un 6% adicional después.

: de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Se añadieron 15.75 pesos a través del MIR, y un 6% adicional después. Los salarios profesionales también tendrán un incremento de 15%.

Al final, los aumentos representan un 15% más; esto fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras de la semana pasada. De acuerdo con Luis Munguía, presidente de la Conasami, el aumento fortalecerá el mercado interno y beneficiará a los trabajadores con menos ingresos. https://twitter.com/luisfmunguia/status/1339414608751149056

Empresarios no están de acuerdo con el incremento

El aumento al salario mínimo se aprobó sin unanimidad. En las votaciones tripartitas, el Consanami y los representantes del sector obrero votaron a favor; en cambio, el sector empresarial, con los 11 representantes, votó en contra. Esta es la séptima vez que el salario mínimo no se fija por unanimidad; las veces anteriores fueron en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2012. Inicialmente, el gobierno federal propuso un aumento de 6% al salario de la frontera norte, y de 15% al mínimo general. La iniciativa privada estaba de acuerdo con estos aumentos; sin embargo, después se propuso el aumento de 15% en todos los salarios. Esto es lo que llevó al sector empresarial a votar en contra. En su cuenta de Twitter, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó un comunicado en el que dicen que la medida llevará al cierre de empresas y a la pérdida de empleos. De acuerdo con la Confederación, este tipo de aumento es irracional e insensible tomando en cuenta el contexto causado por la pandemia. Al final, según la Coparmex, más de 700 mil empresas podrían quebrar en los próximos tres meses debido al aumento. https://twitter.com/Coparmex/status/1339397233423364098 Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/sube-15-el-salario-preocupan-empleos/gr/ar2091203?md5=e54d8b20eefd04b6eaf8b47272034a09&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-aumentara-a-141-7-pesos-diarios-en-2021-acuerda-la-conasami

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