México ocupó el puesto 31 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020, un lugar peor que en 2019. México retrocedió un lugar en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ITCI, ...

México ocupó el puesto 31 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020, un lugar peor que en 2019. México retrocedió un lugar en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ITCI, por sus siglas en inglés), de la organización Tax Foundation. El sistema fiscal mexicano ocupó el lugar 29 en 2018, el 30 en 2019 y pasó a la posición 31 en 2020.

Debilidades fiscales de México

En el reporte particular de México, se expusieron las siguientes debilidades del sistema fiscal mexicano:

Se estima que el tiempo promedio de cumplimiento asociado con los impuestos corporativos y al consumo es de alrededor de 100 horas por cada impuesto.

Las empresas están limitadas, en el período de tiempo en el que pueden usar las pérdidas operativas netas, para compensar las ganancias futuras.

México tiene una tasa impositiva corporativa alta, del 30%, que es superior al promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 23.3%.

Fortalezas fiscales de México

Pero también se expusieron las siguientes fortalezas del sistema fiscal mexicano:

La tasa del impuesto sobre la renta (ISR) personal sobre los dividendos es del 17.1%, así que está por debajo del promedio de la OCDE de 23.9%.

Las corporaciones pueden deducir los impuestos a la propiedad al calcular el ISR.

Índice de Competitividad Fiscal Internacional

El indicador se realiza analizando los sistemas fiscales de los 36 países de la OCDE. Esto se hace comparando más de 40 variables, divididas en las cinco categorías o impuestos:

Corporativos.

Individuales.

Al consumo.

A la propiedad.

Normas tributarias internacionales.

De acuerdo con Tax Foundation, el índice intenta mostrar qué países son los que más promueven lo siguiente:

La competitividad a través de cargas fiscales bajas sobre la inversión empresarial.

La neutralidad a través de un código fiscal bien estructurado.

El mejor entorno fiscal para los trabajadores y las empresas.

Puedes ver el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020 de Tax Foundation aquí / Fecha de publicación: 14 de octubre de 2020.

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