El préstamo se le da al trabajador en tarjeta y se puede disponer del 20% en efectivo, lo que dificulta su fiscalización. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que, a partir del 28 de mayo, se reactivará el crédito Mejoravit. La finalidad de estos créditos es el mejoramiento y ampliación de las viviendas de los trabajadores, sin embargo, hay recovecos que se pueden aprovechar para usar Mejoravit con otros fines. El nuevo crédito estará vigente durante un año. La ventaja de este nuevo crédito es que se otorgará un préstamo de hasta 125 mil pesos pesos; es decir, más del doble de los 54 mil pesos que se prestaba antes. De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto, los préstamos están destinados a comprar materiales y equipo para mano de obra para ampliar viviendas y reactivar la economía. Pero hay un problema con todo esto. De acuerdo con un comunicado interno de Mejoravit a las delegaciones estatales, no hay controles para asegurar que los créditos entregados a los trabajadores se utilicen para mejorar sus casas. De hecho, el nuevo préstamo redujo el requisito de relación laboral continuo de ocho a cuatro meses. Con esto, hay todavía menos candados para asegurar que los recursos se utilicen correctamente. En entrevista con Reforma, Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de Canadevi, explicó las posibilidades de estos nuevos créditos. Por un lado, se amplía el crédito, lo que ayuda a los derechohabientes y se reducen los requisitos. Sin embargo, no se puede asegurar que se usarán para la reparación o mejora de las viviendas. El problema con los créditos es la forma en la que operan. Se da una tarjeta a los derechohabientes, quienes pueden disponer del 20% en efectivo. Lo demás solamente puede usarse en con negocios de materiales autorizados por el Infonavit. Este 20% de efectivo es el que puede utilizarse para otros fines. Como explica Reforma, es una práctica común que se tramiten estas tarjetas a través de coyotes. Así, algunas personas que no son derechohabientes o no tienen casa pueden acceder a los créditos. Al parecer, esto ha pasado desde hace años.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.