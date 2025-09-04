El DOF publicó ajustes para que Infonavit participe en la prueba piloto de la LFT sobre plataformas digitales. Conoce la figura de Persona Trabajadora Acreditada y las obligaciones de pago

El DOF publicó ajustes para que Infonavit participe en la prueba piloto de la LFT sobre plataformas digitales. Conoce la figura de Persona Trabajadora Acreditada y las obligaciones de pago

El 4 de septiembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un aviso que ajusta las Reglas de Carácter General del Infonavit para su participación en la prueba piloto prevista en la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de plataformas digitales. El objetivo es dar certeza sobre aportaciones, amortizaciones y responsabilidades durante el periodo de prueba.

La modificación deriva del decreto del 24 de diciembre de 2024 que incorporó disposiciones para regular el trabajo vía plataformas. En sesión extraordinaria 919, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó adiciones al Anexo Único de sus reglas para alinear el esquema de vivienda con el nuevo modelo laboral.

Qué cambió y por qué importa

Se reconoce la “Persona Trabajadora Acreditada”. Es la persona que labora en plataformas pero obtuvo su crédito Infonavit gracias a una relación laboral distinta (tradicional) y lo mantiene vigente.

Es la persona que labora en plataformas pero obtuvo su crédito Infonavit gracias a una relación laboral distinta (tradicional) y lo mantiene vigente. Se preservan las obligaciones de pago. Quien haya recibido el crédito por un empleo previo seguirá amortizando en los mismos términos y el patrón original continúa como responsable de los descuentos y enteros correspondientes, no la plataforma.

Quien haya recibido el crédito por un empleo previo seguirá amortizando en los mismos términos y el continúa como responsable de los descuentos y enteros correspondientes, no la plataforma. Se refuerza el marco jurídico aplicable. La operación se sustenta, entre otros, en el Artículo 29, fracción III de la Ley del Infonavit y en su Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos.

Quién hace qué durante la prueba piloto

Actor Responsabilidad principal Qué verificar Persona trabajadora acreditada Seguir amortizando su crédito con base en el esquema vigente al momento del otorgamiento Estado de cuenta, descuentos aplicados, referencia del crédito y que no cambie el factor de pago sin aviso Patrón original (empleo tradicional) Retener y enterar descuentos de nómina del crédito asociado a esa relación laboral Registro patronal, CFDI de nómina con clave de descuento y timbrado correcto Plataforma digital Cumplir con obligaciones que deriven de la LFT y lineamientos de la prueba piloto, sin duplicar amortizaciones ajenas Lineamientos operativos del piloto, alta de personas, reportes y conciliaciones Infonavit Administrar créditos y reglas de aportación; dar claridad de procesos durante el piloto Reglas actualizadas, canales de aclaración, cronogramas y oficios

Casos típicos y cómo se resuelven

ContinuidadNo duplicidadCerteza jurídica

Escenario Quién amortiza el crédito Punto fino a cuidar Persona con crédito vigente por empleo previo y actividad adicional en plataforma El patrón del empleo que originó el crédito Evitar que la plataforma descuente por el mismo crédito; conciliar recibos y estados de cuenta Cambio o separación del empleo tradicional durante el piloto Se aplican reglas del crédito (pago directo, portabilidad o nuevas retenciones si hay nuevo patrón) Notificar al Infonavit y actualizar el método de pago para no generar rezagos Ingreso de persona sin crédito previo que solo labora por plataforma No hay amortización previa; se seguirá el diseño del piloto y las futuras reglas para aportaciones Revisar lineamientos de alta, semanas y elegibilidad cuando se publiquen lineas operativas específicas

Qué debe tener a la mano la persona trabajadora acreditada

Número de crédito y referencia de pago vigentes.

Comprobantes de nómina donde conste el descuento de amortización.

Estados de cuenta del Infonavit y acuses de pago directo, si aplican.

Datos del área de recursos humanos del patrón original para aclaraciones.

Claves normativas a considerar

Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2025.

el 4 de septiembre de 2025. Artículos Segundo y Tercero transitorios del decreto LFT en materia de plataformas (24 de diciembre de 2024).

Artículo 29, fracción III, de la Ley del Infonavit y Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos.

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