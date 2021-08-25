Los contribuyentes han encontrado más difícil cumplir con trámites del SAT este en comparación con el anterior. En el primer semestre de 2021 los contribuyentes calificaron con 7.9 de 10 puntos pos...

Los contribuyentes han encontrado más difícil cumplir con trámites del SAT este en comparación con el anterior. En el primer semestre de 2021 los contribuyentes calificaron con 7.9 de 10 puntos posibles la facilidad para realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto representa una caída frente al mismo periodo del año pasado, cuando la calificaron en 8.2. Una situación similar se dio en la calificación para trámites en aduanas; en el primer semestre del año, se calificó en 7.98. Sin embargo, en el mismo periodo del año pasado la calificación fue de 8.2.

Facilidades para los contribuyentes cumplidos

Debido a esto, la próxima Miscelánea Fiscal se enfocará en facilidades administrativas para los contribuyentes. El proyecto se entregará al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre. El 18 de agosto, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal es la creación de un “régimen de confianza” para los contribuyentes cumplidos. La jefa del SAT expuso las siguientes características del “régimen de confianza”:

El nuevo “régimen de confianza” buscará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

En el SAT están analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y las personas morales, por separado, para generar un “régimen de confianza” en la parte baja de los ingresos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada pagador de impuestos.

En algunos casos y, sobre todo para los estratos más bajos, puede ser que se pague una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Contribuyentes-ven-mas-dificil--realizar-un-tramite-en-el-SAT-20210823-0091.html

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