El 70% de las transacciones de consumo en México se realizan en efectivo, mientras que la economía informal basada en efectivo representa 19.2% del Producto Interno Bruto. La autoridad fiscal considera como depósitos en efectivo todos aquellos realizados en moneda nacional o extranjera hechos en alguna cuenta del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. De acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública, se estima que 70% de las transacciones de consumo en México se realizan en efectivo, mientras que la economía informal basada en efectivo representa 19.2% del Producto Interno Bruto (PIB), poco más de 4.6 billones de pesos en 2019. Además, la pérdida de recaudación fiscal, por no tener un registro sobre las transacciones e ingresos en efectivo, representa 2.6% del PIB, es decir, más de $620 mil 500 millones de pesos al año, según datos del portal Oink Oink. Por lo anterior, desde hace algunos años el Servicio de Administración Tributaria optó por tomar medidas de vigilancia en los depósitos en efectivo y fiscalizar la informalidad para aumentar contribuyentes.

¿Debo pagar impuestos por depósitos en efectivo?

Uno de los temas en torno a los cuales probablemente hay más dudas es el de la fiscalización de los depósitos en efectivo. Hay quienes piensan que por este rubro no se deben de pagar impuestos. No es así. De acuerdo con la Ley del Ingreso Sobre la Renta (LISR), se debe pagar ISR por los ingresos que los residentes de México tengan, con independencia del origen de éstos, así como por los ingresos de los extranjeros originados en el país. Este año, el fisco implementó nuevas medidas en materia de recaudación fiscal, como la obligación de la inscripción al RFC en mayores de 18 años y la creación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con el fin de aumentar la base de nuevos contribuyentes en 23 millones más al incluir a pequeños y medianos negocios. Además, el SAT anunció que “es falso” que se vaya a cobrar por depósitos en efectivo realizados en ventanillas bancarias. “Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni sobrará algún tipo de impuesto”, informó el SAT en un comunicado. La confusión, precisó el fisco, surgió por la propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda de incluir en el paquete económico 2022 que los bancos entreguen información de los depósitos en efectivo de manera mensual y no anual, como se lleva a cabo actualmente.

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