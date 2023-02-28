Estos cambios obedecen al compromiso de los organismos emisores de normatividad contable nacional e internacional En diciembre del 2022, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CIN...

Estos cambios obedecen al compromiso de los organismos emisores de normatividad contable nacional e internacional En diciembre del 2022, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) emitió el documento Mejoras a las Normas de Información Financiera 2023. El documento se divide en dos secciones, las cuales se integran como se muestra a continuación:

I. Mejoras a las NIF que generan cambios contables

NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas

NIF C-11, Capital contable Activos de larga duración mantenidos para distribuir a los propietarios

NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras Excepción para conversión a la moneda funcional

El Contribuyente

II. Mejoras a las NIF que no generan cambios contables

NIF B-10, Efectos de la inflación Niveles de inflación en un entorno inflacionario

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros Valuación de una inversión en instrumentos financieros cuando el valor razonable es significativamente distinto del precio de la contraprestación

NIF C-3, Cuentas por Cobrar Referencia a otras cuentas por cobrar y eliminación de referencias a cuentas por cobrar “comerciales”

NIF C-4, Inventarios Precisiones en redacción

NIF D-6, Capitalización del resultado integral de financiamiento Capitalización del costo de financiamiento en plantas productoras

Varias normas particulares y Glosario Cambios consecuenciales por el nuevo Marco Conceptual de las NIF

NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera Precisiones diversas Inclusión de nuevo apéndice “C”



Apéndice C, Información proporcionada por diferentes bases de valuación El documento indica que estos cambios obedecen al compromiso de los organismos emisores de normatividad contable nacional e internacional. Debido a los constantes cambios de los negocios y su mayor complejidad, las NIF están en continuo proceso de evolución. De acuerdo con el blog Soy Conta es importante revisar el documento, para analizar con detalle cada una de las mejoras realizadas para su adecuada aplicación a los estados financieros correspondientes.