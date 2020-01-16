El presidente de México, en su conferencia de prensa de esta mañana, celebró este hecho y consideró que este nuevo T-MEC "fortalecerá la confianza de los inversionistas". El pleno del senado de EEUU, con una amplia mayoría de 89 votos a favor y diez en contra, aprobó el T-MEC luego de un año de negociaciones entre los países norteamericanos. En este sentido, el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también mencionó que con la aprobación del tratado queda de manifiesto el propósito de mantener las relaciones económicas y comerciales entre los países del norte. Además resaltó el hecho de que México fue el primer país "en terminar este proceso de aprobación del T-MEC y es una señal clara de que hay unidad en el país y que están de acuerdo con el tratado". López Obrador subrayó que "México necesita seguir impulsando actividades productivas mediante inversión extranjera y la exportación". TAMBIEN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2019/12/diputados-y-senadores-haran-un-parlamento-abierto-para-discutir-reforma-de-outsourcing/ De igual manera, tanto Jesús Seade quien encabezó las negociaciones del T-MEC, como el canciller Marcelo Ebrard, celebraron este hecho y lo manifestaron a través de twitter: https://twitter.com/m\_ebrard/status/1217857534377070592 Este hecho, de igual manera le resulta favorable al presidente de los Estados Unidos Americanos, Donald Trump, que se encuentra en medio de un proceso de destitución. Este nuevo tratado sustituirá el viejo TLCAN, que fue responsabilizado por Trump de que empresas manufactureras de EU se mudaran a México, provocando desempleo. Al respecto, unas de las cláusulas de este tratado tiene que ver con que Estados Unidos y Canadá recuperen trabajos de manufactura, pues requiere que entre el 40 y el 45% de los automóviles sean fabricados en países que paguen a la mano de obra por lo menos 16 dolares por hora. Ahora sólo falta Canadá. Es el único país de los involucrados por ratificar el tratado; mientras tanto, el embajador mexicano en aquel país, Juan José Gómez Camacho, en etrevista para *Mileno,*dijo que se aprobará hasta abril del año en curso, por cuestiones administrativas. Mientras tanto se espera que la economía mexicana se recupere. En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube a su mejor nivel en las últimas cuatro semanas, impulsada por el buen ánimo en la bolsa de Nueva York, pero también en buena medida por la aprobación del tratado por parte del senado estadounidense.

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