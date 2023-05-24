Los contribuyentes que hayan realizado un trámite a través de SAT ID, pueden dar seguimiento y consultar el estado de sus trámites a través de OrientaSAT El Servicio de Administración Tributaria (S...

Los contribuyentes que hayan realizado un trámite a través de SAT ID, pueden dar seguimiento y consultar el estado de sus trámites a través de OrientaSAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una aplicación o herramienta digital para que los contribuyentes realicen los siguientes trámites sin salir de casa:

Generación de contraseña

Renovación de e.firma (con vencimiento no mayor a un año)

Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal.

Aplicación SAT ID

Se trata de la aplicación SAT ID, que se implementó para que los contribuyentes no salieran de sus casa y mantuvieran la sana distancia, para reducir el número de contagios de COVID-19.

¿Cómo se consulta el estado de un trámite realizado en SAT ID?

Los contribuyentes que realicen trámites a través de SAT ID, en la misma aplicación tienen una opción para consultar el estado de dichos trámites. Pero el SAT recientemente informó que los contribuyentes que hayan realizado un trámite a través de SAT ID, pueden dar seguimiento y consultar el estado de sus trámites a través de OrientaSAT. OrientaSAT es un asistente virtual que ayuda a los contribuyentes a resolver sus dudas de manera sencilla y sin salir de casa. De acuerdo con el SAT, para solicitar el estado de un trámite, los contribuyentes deben tener a la mano los siguientes datos:

RFC (obligatorio)

Tipo de trámite (opcional)

Fecha de solicitud (opcional)

Número de folio (opcional)

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: mayo de 2023.