La empresa de Salinas Pliego debe al fisco más de 34 mil millones de pesos, por ocho créditos fiscales, pero la sentencia de este 19 de enero se pronunció en torno un solo crédito, por 2 mil 636 millones de pesos. Esta semana Grupo Salinas recibirá la notificación de la sentencia emitida por la Suprema Corte, en la cual se le obliga a pagar un adeudo fiscal de 2 mil 636 millones de pesos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a la empresa Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, el amparo que interpuso para no pagar un adeudo fiscal de 2 mil 636 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Al ser notificado, Ricardo Salinas Pliego deberá pagar, de lo contrario, el SAT estará habilitado a congelar cuentas de su compañía, así como también podrá embargar diversos bienes. De acuerdo con el portal Política Online, fuentes de Palacio Nacional señalan la negociación que existe entre Javier May, a cargo del Tren Maya, y Grupo Salinas para que este conglomerado le venda al gobierno federal un terreno en la península de Yucatán que es imprescindible para el trazado del tren. Así mismo, dicho media señala que el presidente López Obrador dijo que no gastará más de 1,000 millones de pesos en la compra de terrenos, sin embargo, el terreno de Grupo Salinas de 180 hectáreas, estaría valuado, según un reportaje de la Revista Proceso, en 1,300 millones de pesos.

Salinas irá a tribunales internacionales

El dueño de Grupo Salinas, que abarca, además, Banco Azteca, Total Play y Televisión Azteca, entre otras, advirtió que ante la “violación y flagrante del derecho humano al acceso a la justicia", recurrirá a instancias internacionales. Mediante un comunicado, acusó a la Corte de “denegarles la justicia” y de impedir su derecho a una legítima defensa, ya que la Segunda Sala resolvió no analizar sus argumentos. “Por tanto, en pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos”, señala el comunicado. La empresa Elektra debe al fisco más de 34 mil millones de pesos, por ocho créditos fiscales, pero la sentencia de este 19 de enero se pronunció en torno un solo crédito, por 2 mil 636 millones de pesos, derivado de deducciones ilegales realizadas por la empresa en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), según datos del portal Zona Franca. De acuerdo con la revista Forbes, Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México con una fortuna estimada de 12 mil 520 millones de dólares en 2021, solo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México. En febrero de 2021, Raquel Buenrostro, titular del SAT confirmó que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.

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