El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma laboral sea progresiva para que los días vacacionales se apliquen de manera gradual. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establ...

El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma laboral sea progresiva para que los días vacacionales se apliquen de manera gradual. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece seis días de vacaciones para el primer año. Pero con la premisa de que los mexicanos tengan vacaciones dignas, la reforma que se discute en el Congreso de la Unión propone 12 días de descanso. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que en la ley se debería permitir un periodo corrido de seis días y el resto de manera flexible, según Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. "Seguimos insistiendo en la Cámara de Diputados que se reforme el proyecto, para que los días ininterrumpidos se queden en seis y los excedentes se queden de manera individual", explicó. Asimismo explicó que se sigue planteando la posibilidad de que el incremento en el número de días de vacaciones se realice de manera gradual para aminorar el impacto en la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tendría la medida en caso de aprobar periodos vacacionales de 12 días ininterrumpidos. "Si tienes un pequeño restaurante y tienes dos cocineros y uno se te va de manera ininterrumpida 12 días, sí te puede generar un tema a la productividad y más si lo sumas a la alta rotación que hay en las empresas", ejemplificó en entrevista con Reforma.

Impacto en el sector empresarial

Como reportamos, el sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días, dijo en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, Integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

El impacto en el sector empresarial, explicó Ríos, es que los patrones podrían no estar preparados, sobretodo de personas físicas o las Micro, pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, la Coparmex planteó que la aplicación sea gradual para mipymes, con el objetivo de no afectar su operación o poner en riesgo su sustentabilidad financiera.