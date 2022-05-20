El monto a repartir no llegará “ni a la mitad” debido a la inflación y a que las empresas no se han recuperado de las secuelas de la pandemia, de acuerdo con especialistas El incremento en el reparto de utilidades que estimó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no será posible debido a que las empresas aún están en recuperación económica, aseveró Ricardo Martínez Rojas, socio director de la firma De la Vega & Martínez en entrevista con La Jornada. La titular de la Secretaría, Luis María Alcalde Luján, expuso que este año se espera un incremento de 100 mil millones de pesos por concepto de reparto de utilidades en el país, obligación que deberá cumplirse a más tardar el último día de mayo. Sin embargo, de acuerdo con Martínez Rojas, el 2022 será difícil y el monto no llegará “ni a la mitad” debido a la inflación y a que las empresas no se han recuperado de las secuelas de la pandemia de Covid-19.

21 millones, con derecho a utilidades

César Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, apuntó que los más de 21 millones de trabajadores formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social son los que tienen derecho al pago de PTU, pero dependerá de la situación financiera de cada empresa, dijo al diario. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el año pasado las pequeñas y medianas empresas repartieron utilidades por un monto de 103 mil 992 millones de pesos. Por sector, la industria manufacturera concentró 58 por ciento del pago de utilidades por más de 61 mil millones de pesos a sus trabajadores; seguido del comercio al por mayor, con 11 mil 963 millones, y servicios financieros y de seguros, con un total de 7 mil 946 millones de pesos. Las utilidades las pueden recibir aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días. Además, las personas morales tienen la obligación de pagarte esta prestación antes del 30 de mayo, mientras que las personas físicas deben de otorgarlas antes del 29 de junio. El pago de las utilidades debe llegar 60 días después de que las personas físicas y morales hayan presentado su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una encuesta de la plataforma OCC Mundial arrojó que 48 por ciento de los asalariados del país recibirán utilidades, pero 25 por ciento de los consultados desconoce si en su empresa hubo ganancias o pérdidas durante el periodo, por lo que no están seguros de si recibirán el ingreso.