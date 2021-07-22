Si bien las empresas suspendidas podrán reincorporarse y no afectarán los precios en el corto plazo, en el mediano y largo la falta de competencia podría incrementar precios. El Servicio de Adminis...

Si bien las empresas suspendidas podrán reincorporarse y no afectarán los precios en el corto plazo, en el mediano y largo la falta de competencia podría incrementar precios. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el pasado 20 de julio que suspendió a 82 empresas del Padrón de Importadores y Exportadores por incumplimiento del reglamento de comercio exterior. Entre las empresas suspendidas se encuentran ferrocarrileras, gaseras y petroleras como Kansas City Soudern, Ferrocarril Mexicano, Petroleum Services International, World Fuel Services México, Sanra Fe Energy Group, Compañía de Gas de Tijuana y Repsol Downstream México, entre otras. En entrevista con El Financiero, Ramsés Pech, analista del sector energético, dijo que les quitaron los permisos a 58 empresas del sector energético, por lo que de 180 que había sólo quedan 122.

“Lo más importante sería saber la razón por la que quitaron los permisos y por qué el SAT tomó esta decisión en cada uno de los casos, podría subir el precio de combustibles si algunas de las espuelas que está revisando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son clausuradas y no pueden enviar producto, todo tendría que ser trasladado por ruedas, lo que incrementaría el costo en algunas regiones que mueven por tren”, dijo.

Empresas habrían incumplido la ley

Por su parte, César Cadena, quien es presidente del clúster energético de Nuevo León dijo al rotativo que las empresas podrían haber estado incumpliendo con la Ley de Almacenamiento.

“Habría que ver cuántas de estas empresas cumplían con la ley, ya que la Secretaría de Energía les dijo que si no tenían infraestructura para almacenar no les darían permisos. Muchas de estas compañías no quisieron invertir y no están preparadas para tener cinco o seis días de almacenamiento de combustibles”, dijo.

Habrá incremento en el precio

Señaló que en el corto plazo no se esperan incrementos en el precio de los combustibles, pues desde hace un año la Secretaría de Energía no estaba renovando permisos de importación. Así, las empresas suspendidas no estaban aportando al mercado.

Sin embargo reconoció que en el mediano y largo plazo podría incentivar que las empresas vigentes aumenten los precios, al tener menos competencia.

Podrán regularizarse

Pech dijo que las empresas suspendidas podrán ser reincorporadas si subsanan las irregularidades encontradas por la autoridad en un plazo de 15 días.

“Si la Administración Central de Operación de Parones (ACOP) no cuenta con los elementos o medios suficientes para corroborar si el contribuyente desvirtuó o subsanó la irregularidad por la cual fue suspendido, se remitirán a la unidad administrativa que haya generado la información que suscitó la suspensión, las pruebas, alegatos y elementos aportados por el contribuyente, a efecto de que esta última lleve a cabo el análisis y valoración de estos”, explicó.

Acusan monopolio

Algunos opositores al gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el ex candidato presidencial y diputado federal electo, Gabriel Quadri, aseguran que la suspensión obedece a la intención de restablecer el monopolio de Pemex en el sector. Además, dice que habría desabasto de energéticos.

El gobierno prohíbe a 82 empresas importar combustibles, con la finalidad de restablecer el monopolio de PEMEX. Tendremos desabasto... — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 21, 2021

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