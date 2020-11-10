El aumento a las tarifas eléctricas se debe en mayor medida a la conclusión del periodo de subsidios que, por la temporada de verano, se dan a 18 ciudades del país. Cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publica el índice nacional de precios al consumidor (INPC), que mide la evolución de los precios a través del tiempo. El último dato, correspondiente a octubre de 2020, es de 108.774, lo que representa un incremento mensual del 0.61% respecto al mes inmediato anterior, cuando el INPC tuvo un valor del 108.114. Esto coloca a la inflación anual en el orden del 4.09%. En octubre de 2019 la variación mensual había sido del 0.54% y la anual de 3.02%. El INPC a su vez se compone de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. El segundo se conforma de productos y servicios cuyos precios pueden variar abruptamente (como los agrícolas) y que son determinados aunque sea parcialmente por el gobierno (como los energéticos), mientras el primero los excluye. El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual del 0.24% y anual del 3.98%. El índice de precios no subyacente tuvo un aumento mensual del 1.77% y del 4.42% anual. A su vez, dentro de este índice, los precios de las mercancías subieron en 0.29% y los de los servicios en 0.18% anual. Dentro del índice de precios no subyacente, los productos agropecuarios subieron en 1.45% mensual y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 2.03%. Esto último debido en mayor medida a la conclusión del periodo de subsidios a las tarifas eléctricas por la temporada de verano que se da a 18 ciudades del país. Algunos de los productos que más subieron de precio son las tarifas eléctricas, con 18.66%; el jitomate, con 18.81%; la cebolla, con 25.24%; los nopales, que tuvieron un aumento del 30.05% y la calabacita, con 70.78%.

Productos que bajaron de precio

También hubo algunos productos que bajaron de precio, como las gasolinas Magna y Premium, con reducciones de 0.97% y 0.69% respectivamente; la naranja, con 17.41%; el limón, con 17.81% y el aguacate, con 10.35%.

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