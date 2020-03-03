Te decimos todo lo que debes saber sobre el esquema de gastos por cuenta de terceros para 2020. Recientemente se modificó la Regla Miscelánea 2.7.1.13. que regula la figura de gastos por cuenta de ...

Te decimos todo lo que debes saber sobre el esquema de gastos por cuenta de terceros para 2020. Recientemente se modificó la Regla Miscelánea 2.7.1.13. que regula la figura de gastos por cuenta de terceros para 2020. Te decimos los cambios más importantes.

**Fracción I, inciso a)**El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. Si el contribuyente es residente en el extranjero, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

**Fracción II, inciso b)**El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes.

Fracción II, inciso e) Las cantidades de dinero que se proporcionen al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este, a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado. Las cantidades proporcionadas en el mes de diciembre podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.

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