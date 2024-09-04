El fisco busca eliminar la necesidad de visitas presenciales a sus oficinas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó una nueva herramienta digital que promete modernizar y facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes a partir de septiembre de este año. La nueva plataforma, denominada Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes del Servicio (SERSE), sustituirá el sistema actual basado en correos electrónicos. Presentada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la iniciativa está diseñada para transformar la manera en que los ciudadanos y empresas cumplen con sus obligaciones fiscales. El SERSE permitirá a los usuarios gestionar sus trámites fiscales en línea, eliminando la necesidad de visitas presenciales a las oficinas del SAT, lo cual es un paso hacia la simplificación y minimización de errores en procesos fiscales. La plataforma estará operativa todos los días del año, desde las 9:00 hasta las 23:59 horas, ofreciendo flexibilidad sin precedentes para la realización de trámites. Además, proporcionará recibos de acuse de manera inmediata, mejorando la eficiencia y transparencia del proceso. Además de facilitar el cumplimiento, el SERSE ayudará a reducir el riesgo de incurrir en multas y sanciones, al mejorar la precisión y gestión de las solicitudes. Esta centralización espera también agilizar la resolución de disputas, proporcionando un medio más efectivo para manejar complicaciones fiscales. Una función crítica del SERSE será la verificación de facturas electrónicas, donde los contribuyentes podrán validar la autenticidad de sus documentos fiscales siguiendo pasos sencillos en el sitio web del SAT. Este proceso asegura que todos los comprobantes estén correctamente registrados, contribuyendo a la transparencia fiscal y evitando problemas de conformidad. Esta modernización del SAT es un reflejo de los esfuerzos continuos del gobierno para optimizar los servicios públicos, haciendo que la administración fiscal no solo sea más accesible, sino también más adaptable a las necesidades del siglo XXI.