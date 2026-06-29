El SAT utiliza inteligencia fiscal, cruces de información y nuevas facultades de revisión para detectar riesgos en tiempo récord. Conocer tus derechos y saber cómo actuar puede evitar problemas costos

La fiscalización en México está entrando en una nueva etapa. Actualmente, el SAT utiliza cruces de CFDI, declaraciones, depósitos bancarios, información de terceros y herramientas de análisis de datos para detectar inconsistencias y seleccionar contribuyentes para revisión.

En este contexto han cobrado relevancia las llamadas "auditorías exprés" o visitas domiciliarias exprés, procedimientos que permiten a la autoridad verificar operaciones específicas en plazos mucho más cortos que los de una auditoría tradicional.

Sin embargo, el verdadero problema no es recibir una revisión, sino no saber cómo atenderla.

Muchos contribuyentes desconocen la diferencia entre una carta invitación, una vigilancia profunda y una facultad formal de comprobación. Tampoco saben cuáles son sus derechos durante una visita, qué información puede solicitar el SAT, qué plazos existen para responder o cuáles son los medios de defensa disponibles cuando la autoridad actúa indebidamente.

Además, hoy ya no basta con contar con facturas correctamente emitidas. Cada vez es más importante demostrar la materialidad de las operaciones mediante contratos, estados de cuenta, entregables, correos electrónicos y demás evidencia que respalde la realidad de los actos realizados.

Por ello, resulta fundamental que empresarios, contadores y contribuyentes conozcan cómo funcionan estas nuevas revisiones y cuáles son las primeras líneas de defensa para proteger su patrimonio y evitar contingencias fiscales.

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El curso que necesitas

Con ese objetivo se impartirá el taller "Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026", donde los participantes aprenderán:

Cómo utiliza el SAT la inteligencia fiscal y los cruces de información para detectar riesgos.

Qué sectores y conductas están bajo mayor vigilancia dentro del Plan Maestro de Fiscalización 2026.

La diferencia entre cartas invitación, vigilancia profunda y facultades de comprobación.

Cómo funciona la visita domiciliaria exprés prevista en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Cuáles son los derechos del contribuyente durante una auditoría.

Cómo atender correctamente una revisión y evitar errores que puedan agravarse.

Qué documentos integran un expediente de materialidad y trazabilidad de operaciones.

Cuáles son los medios de defensa disponibles, incluyendo recursos administrativos, juicio contencioso y acuerdos conclusivos ante PRODECON.

Cómo construir una ruta práctica de actuación frente a una revisión del SAT.

El taller será impartido por el L.C. y L.D. Miguel Ángel García Piña, especialista en defensa fiscal, cumplimiento tributario y atención de actos de autoridad.

Más información e inscripciones

Para conocer las fechas, horarios y temario detallado, puedes consultar el siguiente enlace: Curso Nuevas Auditorías Exprés del SAT 2026.

En un entorno donde las revisiones son cada vez más rápidas, automatizadas y especializadas, la mejor defensa sigue siendo conocer las reglas antes de que llegue la auditoría.

El problema surge cuando los sistemas de fiscalización del SAT detectan esas diferencias y generan invitaciones para aclarar inconsistencias entre los CFDI y las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

De esta forma, muchas empresas terminan justificando una y otra vez diferencias que, en realidad, derivan de situaciones expresamente permitidas por la legislación fiscal y reconocidas por la propia autoridad.

Resulta paradójico que, mientras el SAT sostiene que el CFDI no define el tratamiento fiscal de una operación, gran parte de sus procesos automatizados de revisión continúan utilizando la información de estos comprobantes como principal parámetro de comparación.

La consecuencia es una carga administrativa adicional para los contribuyentes, quienes deben invertir tiempo, recursos y personal en atender requerimientos relacionados con discrepancias que, en numerosos casos, no representan incumplimiento alguno.

Si bien el uso de herramientas tecnológicas fortalece las labores de fiscalización, especialistas consideran que los criterios de revisión deben ajustarse a la realidad jurídica.