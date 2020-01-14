Aunque el SAT ya ha dicho varias veces que la facturación instantánea no será usada para vigilar a los contribuyentes, varios analistas siguen temerosos. En mayo de este año entrará en vigor una fa...

Aunque el SAT ya ha dicho varias veces que la facturación instantánea no será usada para vigilar a los contribuyentes, varios analistas siguen temerosos. En mayo de este año entrará en vigor una facilidad que permitirá a los consumidores obtener facturas instantáneas al hacer pagos con sus tarjetas bancarias. Esto será posible porque, mediante un proceso que deberá determinar cada banco, el chip de las tarjetas tendrá la información fiscal necesaria para emitir la factura, como el registro federal de contribuyente (RFC) del consumidor. Así, la terminal punto de venta imprimirá un código QR que contendrá la información de la factura. En repetidas ocasiones el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dicho que esta factura no será una forma de fiscalización. Según el SAT, que solamente será una facilidad. Además, no será obligatorio y cada quien, comercios y contribuyentes, podrá decidir si adopta el nuevo esquema. De todas formas, algunos analistas todavía argumentan que será una herramienta de vigilancia.

Facturación instantánea dará información al SAT

De acuerdo con Jaime Rojas, socio director de Asesoría Fiscal Skatt, el SAT tendrá acceso a la información de los contribuyentes. Al usar las tarjetas bancarias, el SAT no necesitará pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Actualmente, el SAT puede acceder a esta información a través de una solicitud a la CNBV. Para esto, el fisco necesita es una probable causa de infracción tributaria. Normalmente, esto se refiere a discrepancias fiscales que el SAT investiga. El problema es que ahora, según algunos especialistas, el SAT tendrá más herramientas de vigilancia. Con más información sobre los gastos de una persona, será más fácil argumentar que se encuentra en discrepancia fiscal. Al final, argumentan, esto llevará a más actos de fiscalización. Aunque el SAT tenga acceso a esta información, los contribuyentes no deben preocuparse si pueden demostrar la legalidad del dinero. Con información de Reforma.

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