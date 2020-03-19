El Instituto Mexicano de Contadores Públicos pidió al SAT una prórroga para presentar la declaración anual. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administración Tribu...

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos pidió al SAT una prórroga para presentar la declaración anual. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que otorgue una prórroga para presentar la declaración anual 2019. De acuerdo con *El Financiero,*personas físicas, morales y representantes de las principales cámaras empresariales enviaron cartas al SAT con este fin. A través de redes sociales, el SAT contestó lo siguiente:

Te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal.

Ayer, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) volvió a pedir al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales. Esto es parte de un plan de emergencia económica para hacer frente a la recesión. De acuerdo con Diamantina Perales, presidenta del IMCP, estas medias son independientes a las medidas contra el coronavirus. El IMCP presentó el plan al SAT, pero únicamente en la declaración de personas morales. La idea es que si se aprueba, se podrá utilizar en personas físicas, que deben presentar su declaración en abril. Además de la prórroga para declaración anual, el IMCP pidió lo siguiente:

Deducibilidad del 100% a prestaciones sociales a los trabajadores.

Deducibilidad del 100% a los intereses de crédito destinados a la inversión en expansión de las empresas.

Una política fiscal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB por este año. Esto equivale a 110 mil millones de pesos.

La prórroga no es la única ayuda fiscal que se ha pedido

La Coparmex presentó un plan de seis pasos para que las empresas puedan hacer frente a la contingencia económica por el coronavirus: Estos son los seis puntos:

Acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del impuesto al valor agregado (IVA). Suspensión temporal de pagos provisionales de impuesto sobre la renta (propio y retenido por sueldos), particularmente en el sector aéreo, turismo, logística y transporte. Suspensión temporal de actos de fiscalización. Establecimiento urgente de estímulos fiscales temporales al empleo e inversión. Suspensión temporal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diésel. Mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a crédito por parte de instituciones como Nacional Financiera (Nafinsa) o el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Con información de El Universal.

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