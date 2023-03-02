Contribuyentes que reportaron el problema criticaron el mantenimiento que realizó el SAT a la plataforma Desde el 27 de febrero de 2023, algunos contribuyentes se empezaron a quejar con el Servicio...

Contribuyentes que reportaron el problema criticaron el mantenimiento que realizó el SAT a la plataforma Desde el 27 de febrero de 2023, algunos contribuyentes se empezaron a quejar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque su opinión de cumplimiento les aparece negativa sin razón. A través de Twitter, los contribuyentes reportaron que la opinión de cumplimiento les aparece negativa por no presentar algunas declaraciones, pero afirman que sí están presentadas y pagadas.

El SAT había suspendido el servicio para obtener la opinión de cumplimiento

Esto está sucediendo después de que el SAT suspendió el módulo de autoservicio para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Por eso, algunos de los contribuyentes que reportaron el problema criticaron el mantenimiento que realizó el SAT a la plataforma para obtener la opinión de cumplimiento. Enseguida puedes ver algunas de las quejas de los contribuyentes: https://twitter.com/chamlaty/status/1630962900306382849?t=6geTmO5XmS0Cx55aCW7aMg&s=19 https://twitter.com/consultordlm/status/1630261029602054144?t=x41Gq1J2t\_4HvacCF59bwA&s=19 https://twitter.com/consultordlm/status/1630261029602054144?t=x41Gq1J2t\_4HvacCF59bwA&s=19 https://twitter.com/oscar\_RM/status/1631051555330719745?t=NB-QVyQlJ56L5Z5h6tF9dA&s=19