Las personas que pagan sus impuestos no están en riesgo, porque tienen sus comprobantes fiscales, señalan especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de ...

Las personas que pagan sus impuestos no están en riesgo, porque tienen sus comprobantes fiscales, señalan especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Lo anterior lo deben hacer los bancos, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución, exceda de 15,000 pesos.

Declaración de depósitos en efectivo mensual

Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 se cambió la periodicidad de la obligación. Se adicionó un cambio para que los bancos proporcionen la información de los depósitos en efectivo de manera mensual, en lugar de que se haga anualmente. De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán López, los bancos necesitaban la forma o formato y el procedimiento para presentar mensualmente la información de los depósitos en efectivo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero el asesor, expositor y catedrático indicó que recientemente el SAT publicó dicha información.

Fechas para la declaración de depósitos en efectivo

El SAT recientemente publicó la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 y sus Anexos 1 y 1-A.

El Artículo Cuarto Transitorio de dicho documento indica lo siguiente:

La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, se publicará en el portal del SAT, el 1 de noviembre de 2022.

Para el ejercicio 2022, los contribuyentes presentarán la declaración informativa de depósitos en efectivo por cada mes del ejercicio, a partir del 1 de diciembre de 2022.

Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y anteriores, la misma deberá presentarse mediante la "Declaración informativa de depósitos en efectivo".

¿Quienes podrían tener problemas?

A través de sus redes sociales, Beltrán López dijo que las personas que pagan sus impuestos no están en riesgo, porque tienen sus comprobantes fiscales. Pero advirtió que quienes podrían estar en riesgo son las personas que piensan que el SAT no las fiscaliza y tienen una cuenta bancaria, como las amas de casa, las "nenis", las "sugar babys" y quiénes administran tandas y reciben depósitos en efectivo. El especialista explicó que si las personas recibe depósitos en efectivo de su "sugar" o de las tandas que maneja podrían tener problemas con el SAT.

¿El SAT vigila los depósitos en efectivo?

El 17 de agosto, la autoridad fiscal publicó un comunicado titulado “El SAT te recuerda que no cobra ni vigila los depósitos en efectivo”. Pero Beltrán López señaló que si el SAT no vigila los depósitos en efectivo, para qué hace modificaciones al respecto. "Y no es que el SAT esté mintiendo. La ley es la ley, y los comunicados no están en cuerpos de ley, ni en las resoluciones. Son hojas que no tienen validez, porque no forman parte del cuerpo legal del cual el contribuyente tenga certeza jurídica", explicó.