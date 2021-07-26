Descartada una reforma fiscal que aumente impuestos, algunos especialistas esperan mayor fiscalización. Hace una semanas, el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no había necesidad de hacerla. Antes de esto, diversas organizaciones empresariales y especialistas comenzaban a plantear sus propuestas. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión. Y no se descartan propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y municipios.

Podría aumentar fiscalización

Para algunos especialistas, la falta de reforma fiscal podría significar un aumento en la fiscalización para mantener los ingresos. Hace unas semanas en entrevista con Debate, Carlos Alberto Burgoa, catedrático de la Facultad de Contaduría de la UNAM, dijo que esta postura significa que el SAT debe redoblar esfuerzos en la fiscalización. En opinión de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores. La presidenta del IMCP explicó que como nuestro país requiere mayor recaudación, se pretende fortalecer la fiscalización. Es decir, el Gobierno de México buscará compensar la recaudación con fiscalización, porque necesitará más ingresos y no habrá un incremento en los impuestos. Como señala El Economista, en la actual administración se han recuperado 964 mil millones de pesos en adeudos fiscales. 29% de este total; es decir, 282 mil millones de pesos, derivan de la fiscalización. Con información de El Economista y Debate https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-964000-millones-de-pesos-de-adeudos-fiscales-20210705-0098.html https://www.debate.com.mx/economia/El-SAT-mas-energico-en-la-recaudacion-de-impuestos-en-Mexico–20210706-0034.html TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/es-ilegal-que-se-niegue-la-devolucion-de-iva-porque-debe-demostrarse-el-origen-de-los-recursos/

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