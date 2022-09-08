Mantener sin incrementar los impuestos es bueno, porque eso generaría estabilidad e incentivaría la inversión extranjera en México, dijeron especialistas El 8 de septiembre, como cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envía al Congreso de la Unión el Paquete Económico. En este contexto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente informó que en la Miscelánea Fiscal para 2023, que forma parte del Paquete Económico, no se propusieron cambios fiscales importantes, y no se incrementarán ni crearán nuevos impuestos. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que con esto se buscará atraer inversión extranjera, porque se brindará certidumbre jurídica a las transnacionales. Buenrostro Sánchez señaló que las únicas modificaciones serán las actualizaciones de cuotas y tarifas de acuerdo a la inflación, y algunos ajustes al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Contadores consideran que los anuncios del SAT son positivos

De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), lo que informó la jefa del SAT es positivo por los siguientes motivos:

Los contribuyentes no tendrán que enfrentar nuevas reformas fiscales relevantes.

Se incentivará la inversión extranjera.

Podría haber más empleos.

En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que han escuchado que hay varias empresas asiáticas que buscan invertir en México. Por eso, la especialista explicó que se busca dar certidumbre de que no se incrementarán ni crearán nuevos impuestos, para incentivar la inversión extranjera. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que mantener sin incrementar los impuestos es bueno, porque eso generaría estabilidad e incentivaría la inversión extranjera en México. Además, "tener nuevas inversiones o nuevos negocios, generaría nuevos empleos y eso sería positivo", comentó la contadora. Pero advirtió que hay que esperar a que se entregue y se conozca el Paquete Económico para 2023, para confirmar lo que anunció la jefa del SAT.