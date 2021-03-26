A mediados de 2021 los países miembros de la OCDE podrían llegar a un acuerdo sobre el impuesto a la economía digital. La semana pasada, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cáma...

A mediados de 2021 los países miembros de la OCDE podrían llegar a un acuerdo sobre el impuesto a la economía digital. La semana pasada, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados, encargado de preparar una propuesta de reforma fiscal, anunció que buscará una forma de gravar los ingresos de empresas tecnológicas como Amazon y Facebook. Desde hace años, países del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han buscado formas de hacer que los gigantes tecnológicos paguen impuestos en donde tengan una presencia económica importante, y no en países con tasas menores o en paraísos fiscales.

Podríamos llegar a un acuerdo en 2021

Ayer, en un diálogo organizado por la Agencia Francesa de Desarrollo entre Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el economista francés Thomas Piketty, se dio a conocer que la posibilidad de llegar a un acuerdo es más cercana. Herrera dijo que con la presidencia de Biden, un acuerdo internacional sobre este impuesto es más factible. En 2020, 19 de los 20 países del G20 tenían un acuerdo; el único que se negó fue Estados Unidos durante la administración de Trump. En ese momento, Trump argumentaba que el impuesto afectaría principalmente a empresas estadounidenses en el contexto de la pandemia. Herrera espera que este nuevo acuerdo establezca un sistema para cobrar IVA a los servicios en línea, así como ISR a las empresas digitales extranjeras. Por su parte, Thomas Piketty dijo que un acuerdo es fundamental para combatir la desigualdad económica. Sin embargo, no es tan optimista; para que se logre un consenso, los países europeos de la OCDE deben participar directamente en las discusiones y no depender tanto de Biden o Trump.

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