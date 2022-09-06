El Paquete Económico 2023 se entregará al Congreso de la Unión el jueves 8 de septiembre de 2022 La Miscelánea fiscal 2023 buscará realizar algunas correcciones el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) con el fin de dar certeza a los pagadores, dijo en entrevista con el portal Bloomberg Línea, Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la Cámara de Diputados. "Hay algunas cosas que aclarar y corregir en el RESICO que también aprobamos el año pasado. Hay varios temas en esa materia de simplificación administrativa que van a ser muy importantes" adelantó el funcionario. Asimismo, Melgar, quien es diputado del Partido Verde detalló al medio que el objetivo de los ajustes es dar certeza jurídica a los contribuyentes , ya que las personas no están peleadas con pagar impuestos, sino que quieren que sea simple el proceso y con el menor costo de tiempo y recursos. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dijo en conferencia de prensa que el RESICO necesita más difusión y facilidades para que los contribuyentes puedan hacer comparativos y decidir si les conviene cambiarse a este nuevo esquema. Asimismo, detalló que continúa la controversia sobre si los contadores públicos deben informar a la autoridad si detectan algún tipo de fraude fiscal, porque de no hacerlo pueden ser sancionados o acusados de ser coparticipes de delitos fiscales. “Ni siquiera tenemos las herramientas para hacerlo, para cruzar información como el SAT, esa determinación debe eliminarse o debe ser reformada, esperamos que la autoridad sea sensible a las propuestas”, dijo Grajeda.

¿Qué esperan los analistas del Paquete Económico 2023?

Recientemente Hacienda informó que el Paquete Económico 2023 se entregará al Congreso de la Unión el jueves 8 de septiembre de 2022, el cual consta de los Criterios Generales de Política Económica como estimación del Producto Interno Bruto (PIB), precio del petróleo, inflación y tasa de interés de referencia De acuerdo con el diario Expansión, especialistas en finanzas públicas consideran que el diseño, propuesta y aprobación de este paquete enfrentará un contexto económico complicado por la pandemia y la alta inflación, además de presiones por gastos ineludibles como: pensiones, deuda y transferencia a estados, y recientemente la obligación de cumplir con los programas sociales. “Esperamos se tome en cuenta todo el ambiente macroeconómico a nivel nacional e internacional, para generar variables reales, un presupuesto realista en variables de crecimiento, tasas de interés, que considere la inflación que se ha estado observando, que se considere que eso tendrá un mayor costo financiero, que se calcule un precio del petróleo adecuado, además de fortalecer rubros muy importantes que durante y después de la pandemia se vieron muy afectados”, comentó al diario, José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP. Asimismo, el medio señaló que rubros como salud, educación y seguridad este año han reportado bajas frente a lo presupuestado y erogado el año pasado. En tanto, cifras de la SHCP detallan decrecimientos de 5.9% en el gasto para educación; en seguridad nacional de 15.3% y en salud de 1.9% de enero a julio frente al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, analistas consultados por El Financiero calculan que el gasto, en el mejor de los casos, podría tener un crecimiento de 3.5 por ciento real, para ubicarse en 7.5 billones de pesos y esperan que Hacienda mantenga el optimismo tradicional y estime un crecimiento del PIB de entre 2 y 2.5 por ciento. Asimismo, proyectan que el gobierno establezca una inflación de entre 3.5 y un poco arriba de 4 por ciento, que la tasa de Cetes ronde de 8.75 a 9.2 por ciento y un tipo de cambio de entre 20 y 21 pesos.

Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex y James Salazar, subdirector de análisis de CI Banco, coincidieron que la estimación del PIB que establecerá Hacienda en el paquete económico de 2023 prácticamente duplicará la estimación del consenso del mercado. Así lo reportó el diario.

En el comunicado oficial del Gobierno Federal se afirma que las estimaciones para las finanzas públicas del 2023 tendrán un entorno favorable. Esto debido a que se estima un crecimiento del PIB de 3.5%. De acuerdo con ello, en el Paquete Económico 2023 esto será posible gracias a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, el T-MEC y las mejoras en el mercado laboral.