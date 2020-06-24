Según el secretario general de la OCDE, para superar la crisis será necesario incrementar la inversión pública en sectores prioritarios. “(No pagar impuestos) hace a un gobierno pequeño y significa recortes en salud, educación, infraestructura, toda la inversión para el futuro y al mismo tiempo tienes muy pocos ingresos. La estructura de los servicios públicos registra déficits en general… y todo esto fue antes de la crisis”, comentó José Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Coperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el foro America’s Society Council of the Americas (AS-COA). Gurría destacó la importancia de que los contribuyentes paguen sus impuestos para incrementar la inversión en distintos sectores. Sobre todo en Latinoamérica hay que pagar impuestos, razonó el secretario, de lo contrario el gobierno se debilitaría. También explicó la importancia de pagar los impuestos para un crecimiento futuro durante la post-pandemia, pues se necesita incrementar la inversión pública en rubros prioritarios: Esto solamente se logra si el gobierno aumenta sus ingresos, lo que a su vez significa que todos deben de pagar impuestos. “La inversión es la manera para crecer mañana. Necesitamos invertir en salud, en educación y para ello necesitamos más ingresos, y para ello la gente tiene que pagar impuestos, tener sistemas fiscales más progresivos y sistemas de administración más eficaces y competitivos”, comentó Gurría.

En México más de la mitad de la población no paga impuestos

En México hay un total de 15.3 millones de personas que trabajan en la informalidad según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicadas el 19 de mayo 2020. La población que trabaja en el sector informal no cuenta con seguridad social y, debido a que trabaja fuera de la fiscalización formal, tampoco paga impuestos. José Angel Gurría explica que la llegada de la pandemia del coronavirus (COVID-19) a Latinoamérica afectó a países que ya estaban debilitados. México ya había sufrido una contracción del 0.3% del PIB en 2009. Gurría destaca la importancia de que los países inviertan en el sector de la salud. Según cifras de la OCDE el gasto promedio del sector salud es del 9% del PIB, pero en el caso de México es de apenas 5.5%.

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