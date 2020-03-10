En su columna de esta semana, Adán Cortés escribe sobre un ejemplo de resiliencia y éxito.

Ski-bi dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub Ski-bi dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub (I'm the Scatman) Ski-bi dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub Ski-bi dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub ―Scatman, de Scatman John

Si leíste el párrafo anterior cantando, en algún momento llegaste a escuchar esa canción de eurodance que en su momento me llegó a hartar. Contrario a lo que escribí en mi columna anterior, dedicada a los one hit wonders, este compositor no se durmió en sus laureles debido a su éxito, sino que lo motivó a seguir creciendo.

Me gusta encontrar historias inspiradoras de personas que no necesariamente son o fueron vendedoras pero que me enseñan algo nuevo. Éste es el caso de John Larkin, un hombre con un problema de tartamudeo nacido en California que encontró en la música (particularmente el jazz) la salida para escapar de sus problemas. John, mejor conocido como el Scatman, se dedicó a tocar jazz en Estados Unidos. A los 42 años se animó a lanzar su primer disco, que fue un rotundo fracaso. Esto empeoró su adicción a las drogas y el alcohol. Fue hasta la muerte de un joven amigo jazzista que siguió el mismo camino que John se reformó y, además, encontró al amor de su vida, quien lo motivó a luchar por sus sueños de ser cantante y músico. Entendiendo que en el saturado mundo musical de Estados Unidos sería más difícil triunfar, dejó su país y se fue a Alemania, donde su éxito fue rotundo, pues la movida del jazz tenía más aceptación. Esto no fue suficiente: su ahora esposa lo alentó a no sólo tocar o acompañar a otros músicos, sino a que él mismo cantara. John convirtió su debilidad en fortaleza y se animó a cantar, siempre dejando un mensaje positivo a los que escucharan su música. Logró el éxito mundial con la canción Scatman, que incluso se convirtió en canción insignia para comerciales en Asia; produjo tres discos y alcanzó el éxito que siempre buscó en su vida. Tristemente murió en 1999 por un cáncer de pulmón. Sí, sí, muy bonito e inspirador, pero... ¿Qué nos deja su historia para aplicarla en las ventas? Te lo resumo en 3 consejos que cambiarán el rumbo de tu vida como vendedor o vendedora.

Resiliencia

Todo vendedor debe desarrollar esta característica imprescindible en los negocios, imagina que el Scatman se hubiera dado por vencido porque su primer disco no funcionó, la historia sería muy diferente. Si bien no se la paso bien después de este fracaso, se puso de pie, se sacudió las rodillas y volvió al camino. Como vendedores no podemos quedarnos a lamentar nuestros fracasos, tenemos que luchar por seguir adelante e ir por el siguiente negocio.

La estrategia del océano azul

El Scatman, al comprender que Estados Unidos era un océano rojo donde su lucha probablemente sería fútil, fue a abrirse camino en un nuevo mercado, en este caso el europeo para aplicar la estrategia del océano azul. Si no has leído este maravillo libro de Renée Mauborgne y W. Chan Kim, te invito a hacerlo. Habla sobre la importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos mercados, alejándonos de la competencia destructiva que existe en los terrenos empresariales más explotados. Como vendedores siempre tenemos que estar atentos a no caer en un océano rojo y si estamos en uno, buscar la manera de innovar o abrir nuevos mercados para no pelearnos por miles y en su lugar ganar millones.

Contribuye positivamente al mundo

Todos tenemos necesitamos saber que aquello que hacemos tiene un propósito más allá de solamente dejarnos unos pesos en el bolsillo. Si queremos alcanzar el éxito verdadero, debemos saber que aquello que hacemos hace una diferencia en el mundo. En Vendedores.Work cuando hablamos de la automotivacion, comentamos los cuatro factores del éxito. El último de los pilares es contribuir positivamente al mundo. Un buen ejemplo es el Scatman, pues cuando la hizo en grande, buscó transmitir su historia para motivar a otros y a través de sus letras dar un mensaje positivo. Inspiró a mucha gente con su ejemplo y llevó a muchos a la grandeza. Si buscas a un vendedor con estas características. No dudes en contactarnos a traves de www.vendedores.work ¡Tenemos al vendedor ideal para tu empresa!

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