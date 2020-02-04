La iniciativa de reforma contra el outsourcing será analizada a través del sistema de parlamento abierto, para conocer las posturas de empresarios y especialistas. *El 3 de diciembre, el senado apr...

La iniciativa de reforma contra el outsourcing será analizada a través del sistema de parlamento abierto, para conocer las posturas de empresarios y especialistas. El 3 de diciembre, el senado aprobó en comisiones un proyecto de reforma para combatir la subcontratación o outsourcing. Pero la discusión y aprobación de la iniciativa en el pleno del senado fue pospuesta. Esto se hizo para que el proyecto de reforma sea analizado a través del sistema de parlamento abierto. Lo que se busca es conocer las posturas de la iniciativa privada y las opiniones de los especialistas.

Fecha del parlamento abierto

De acuerdo con el presidente de la comisión del trabajo y previsión social del senado, Napoleón Gómez Urrutia, el parlamento abierto para analizar la regulación del outsourcing se llevará a cabo el próximo 12 de febrero. El legislador aclaró a través de un comunicado que la propuesta no pretende eliminar la subcontratación. Pero dijo que es un paso importante para regularla y controlarla. Esto bajo un sistema más estricto. El objetivo de la reforma será evitar el outsourcing ilegal o agresivo. Porque con esta figura las empresas simulan que no existe una relación laboral, evaden el pago de impuestos y sus contribuciones al seguro social.

La figura de outsourcing o subcontratación es necesaria

Gómez Urrutia dijo que es innegable que la figura del outsourcing es necesaria. Porque sirve para el desarrollo de diversas actividades y funciones que algunas empresas o entidades públicas llevan a cabo. Pero el senador dijo que en la práctica muchas empresas han desvirtuado la razón de ser del outsourcing. Esto se debe a que utilizan la figura de la subcontratación como un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violándose sus derechos laborales y de seguridad social.

Evasión de las empresas de outsourcing o subcontratación

“Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco ni violar los derechos de los trabajadores. El tema está asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya son delitos graves. Se estiman pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto y con más de 8 millones de trabajadores bajo este esquema”, señaló el senador Gómez Urrutia.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), y a nuestro canal de YouTube.