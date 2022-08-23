Los ingresos tributarios recaudados por acciones de vigilancia y cobranza alcanzaron los 2 billones 52 mil millones de pesos, un incremento anual de 2.8 por ciento. En el primer semestre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo 103 mil 656 millones de pesos a través de los programas "Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones", "Caídas Recaudatorias" y "Cobranza Coactiva", es decir 62.4 por ciento más a tasa anual. Cabe destacar que de los 103 mil 656 millones de pesos por estas acciones de vigilancia y cobranza contribuyeron a que en el primer semestre de este año, los ingresos tributarios alcanzaran los 2 billones 52 mil millones de pesos, un incremento anual de 2.8 por ciento. Como reportamos, recientemente un estudio de México Evalúa, reportó que de enero a marzo, el incremento de la recaudación tributaria ha sido impulsado por los actos de fiscalización promovidos por el SAT y no por la recaudación primaria de los impuestos. De hecho, el estudio mostró mientras quela recaudación por fiscalización creció 16.1% anual, la recaudación primaria está estancada, con un crecimiento de apenas 0.3 por ciento. Asimismo, cabe destacar que de enero a junio, por cada peso invertido en fiscalizar, el gobierno pudo obtener 135.6 pesos de ingresos por este concepto. En comparación con el primer trimestre del 2022, la rentabilidad de la fiscalización en el segundo trimestre creció 10.8 pesos. En enero-marzo, la rentabilidad registró 124.8 pesos por cada peso invertido. Isidro Cámara, asociado de GLZ Abogados y especialista en material fiscal, explicó a Reforma que una vez que el SAT detecta mediante estos programas inconsistencias o movimientos atípicos en el pago de impuestos de ciertos contribuyentes, procede a enviarles cartas invitación vía buzón tributario, correo electrónico e incluso a sus domicilio fiscales.

Programas de fiscalización

Con el programa "Vigilancia Profunda" que se enfoca en identificar a los contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección, el fisco obtuvo 35 mil 903 millones de pesos, un alza anual de 177.3 por ciento. En tanto, mediante el programa de "Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones" la autoridad fiscal recaudó 46 mil 501 millones de pesos, 71.3 por ciento superior a la de igual semestre de 2021. Este programa tiene como fin que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna y le permite a la autoridad identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización. Además, se recaudaron 21 mil 251 millones de pesos mediante "Cobranza Coactiva", enfocado en promover el pago de adeudos mediante acciones persuasivas e invitaciones a que los contribuyentes se regularicen. “En este año se observa que las acciones de fiscalización fortalecen una cultura para un mejor cumplimiento voluntario y autocorrección, ya que los ingresos tributarios crecieron en términos reales”, detalló el informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre del SAT.