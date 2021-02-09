Se reconoció el papel de la funcionaria mexicana en mantener la recaudación en un contexto adverso como la pandemia de COVID-19. La revista International Tax Review, cuya especialidad son los temas...

Se reconoció el papel de la funcionaria mexicana en mantener la recaudación en un contexto adverso como la pandemia de COVID-19. La revista International Tax Review, cuya especialidad son los temas fiscales, año con año publica el ITR´s Global Tax 50, con un ranking de los 50 acontecimientos o personajes fiscales más destacados del año. En esta ocasión estuvo incluida la "dama de hierro" del fisco mexicano, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT): Raquel Buenrostro. ¿El motivo? La publicación explica que la funcionaria mexicana tuvo el mérito de mantener los niveles de recaudación en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ocasionó la peor caída en la economía nacional en décadas. Buenrostro ocupó la posición 19 en el ranking que también incluyó a personajes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y Pascal Saint-Aman, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.

En 2020 se recaudaron 3.3 billones de pesos, lo que equivale a 14.5% del producto interno bruto mexicano. Esta es la proporción más alta de la que se tenga registro. En comparación a 2019, la recaudación total incrementó en 0.7% en términos reales.

De este total, el 52% (unos 1.7 billones de pesos) provinieron del sector de grandes contribuyentes. En este rubro se registró un aumento de 215 mil 659 millones de pesos, obtenidos de 892 empresas a través de auditorías.

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