A pesar de los recientes contratiempos, los analistas siguen esperando tres recortes de tipos en Estados Unidos este año, a partir de septiembre. Una bajada de tipos del Banco Central Europeo en junio parece un hecho a estas alturas. Estas posibilidades son importantes porque crean ventanas de oportunidad para el Forex Trading. En la reunión de mayo del FOMC, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que la postura de política monetaria del Banco estaba «en un buen lugar», pero es obvio que los funcionarios están preocupados por la reciente falta de progreso en la inflación. Las subidas de tipos siguen siendo improbables, algo que sorprendería mucho a quienes hacen Forex trading, pero la Fed está dispuesta a dejar los tipos de interés en los niveles actuales hasta que se logren esos avances o el mercado laboral se debilite claramente. Antes de la reunión, las estrategias de forex trading sólo preveían recortes de tipos de alrededor de 25 puntos básicos este año (una bajada) tras haber descontado más de 150 puntos básicos en enero (cinco o seis bajadas). Sin embargo, algunos comentarios cautelosos del presidente Jerome Powell sobre las perspectivas del mercado laboral y el posterior informe de empleo de abril, más suave de lo previsto, han hecho que las apuestas vuelvan a acercarse a los 50 puntos básicos de recortes. Así, la tesis base para el Forex trading son tres subidas de 25 puntos básicos para el año, a partir de septiembre. Las encuestas de coyuntura sugieren cautela en las perspectivas económicas, mientras que las encuestas de empleo apuntan a una pronunciada ralentización de la contratación en los próximos meses. También se espera que la inflación registre cifras más alentadoras, ya que el enfriamiento de la actividad económica y el moderado crecimiento de los costes laborales contribuirán a atenuar las presiones sobre los precios. Sin embargo, para que se produzca un recorte, probablemente el mercado tendría que ver al menos tres registros de inflación subyacente del 0,2% intermensual en septiembre, algunas señales de enfriamiento del gasto de los consumidores y una tendencia al alza de la tasa de desempleo, que podría situarse en el 4,2% o más.

Banco Central Europeo

A pesar de los primeros indicios de una posible reflación en la eurozona, una bajada de tipos en la reunión de junio del Banco Central Europeo sigue pareciendo un hecho y así lo valoran las estrategias de Forex trading. El hecho de que algunos miembros del BCE ya quisieran recortar en la reunión de abril, así como la comunicación de casi todos los portavoces del BCE desde esa reunión del mes de abril, hacen casi imposible que el BCE no recorte. Sin embargo, si miramos más allá de junio, el camino para la entidad no está nada claro. El riesgo de reflación ha aumentado claramente. No sólo la inflación en EE.UU. ha sido un buen indicador de la inflación en la eurozona durante los dos últimos años y en la actualidad se encuentra de nuevo en una tendencia alcista, sino que también hay otros factores más cercanos que apuntan a nuevos riesgos inflacionistas. El repunte cíclico de la actividad económica, así como la subida de los precios del petróleo y el debilitamiento del tipo de cambio del euro, podrían volver a situar fácilmente las previsiones de inflación del BCE para 2025 por encima del 2%. Un ciclo de recortes de tipos sustancial y más prolongado sólo se materializará si la inflación vuelve rápidamente al 2% objetivo. Cualquier signo de reflación y una actividad económica más fuerte limitarán el margen de maniobra del BCE. Por ello, se espera en las estrategias de Forex trading que el BCE recorte los tipos este año en no más de 75 puntos básicos.

Banco de Inglaterra

La reunión de mayo del Banco de Inglaterra del jueves 9 no dejó lugar a dudas de que el comité está cada vez más cerca de su primera bajada de tipos, aunque mantiene abiertas sus opciones, lo que resulta interesante para el Forex trading. Un recorte de tipos en junio es una posibilidad, aunque hay dos informes de inflación que se publicarán antes de esa fecha y es posible que la publicación de abril resulte impactante. Este es el momento del año en que entran en vigor los aumentos anuales de los precios indexados o contractuales, y el año pasado se produjo un fuerte e inesperado aumento de la inflación de los servicios. Por lo tanto, existe el riesgo de que este año ocurra algo similar, aunque a menor escala. Si el mercado está en lo cierto, el Comité se inclinará por esperar hasta agosto antes de recortar los tipos, momento en el que se dispondrá de otro dato sobre la inflación. En cualquier caso, se estima en las estrategias de forex trading que el Banco de Inglaterra bajará los tipos antes que la Reserva Federal y se cuenta con tres bajadas en total este año.

Banco de Japón

En las estrategias del Forex trading se espera que los datos clave de este mes, como el PIB del primer trimestre de 2024, los beneficios y la inflación, respalden la postura moderada del Banco de Japón. Se espera que el PIB se contraiga un 0,2% inter trimestral (desestacionalizado) como consecuencia de la paralización de la producción de automóviles en enero y febrero relacionada con el escándalo de seguridad, eclipsando la mejora del consumo privado. Se prevé que la inflación caiga bruscamente por debajo del 2% en abril debido a diversos programas gubernamentales, mientras que los resultados del ejercicio fiscal 24 de Shunto aún no se han reflejado en los datos de beneficios. Por lo tanto, las estrategias de Forex trading siguen apostando que los datos serán favorables a una subida adicional de 15 puntos básicos en julio, pero si la contracción del PIB es más profunda de lo previsto y el crecimiento de los salarios reales sigue siendo negativo en junio, el calendario de la subida podría retrasarse unos meses.