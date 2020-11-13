El sitio contendrá información relativa a los apoyos del gobierno a los que podrán acceder, así como guías de construcción, planos y consejos legales. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territori...

El sitio contendrá información relativa a los apoyos del gobierno a los que podrán acceder, así como guías de construcción, planos y consejos legales. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó “Decide y construye”, una plataforma que reunirá información sobre los apoyos del gobierno para construir casa, y orientará a los ciudadanos con planos de construcción e información sobre los trámites que se tienen que hacer a nivel local Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, aseveró en una de las conferencias mañaneras del presidente que la plataforma pretende ser un canal de comunicación en el que las familias que autoconstruyen sus viviendas puedan encontrar información precisa para tomar las mejores decisiones. La plataforma será de acceso público y será lanzada este diciembre. “La gran mayoría de la población mexicana autoconstruye su vivienda: dos terceras partes de mexicanos autoproducen su vivienda. Por eso hemos conformado esta plataforma que orientará a la población mexicana sobre cómo llevar a cabo este proceso”, dijo.

¿Cómo funcionará?

De acuerdo con Román Meyer, la plataforma ofrecerá información útil a las personas que adquieran un lote en el que quieran edificar vivienda, para lo cual contendrá los siguientes aparatados:

Información

Tutoriales para ampliación de una casa

Costos reales y regionales de vivienda.

Planos y tipologías con visión general.

Atención a la población por parte de profesionistas.

Orientación sobre trámites.

Herramientas

Para que las familias hagan un autodiagnóstico sobre las necesidades que tienen, podrán consultar:

Una calculadora donde se podrán encontrar los precios reales de los materiales de construcción

Tests para identificar el apoyo que el derecho-habiente necesita

Servicios

Esta función ayudará a acceder a servicios de acompañamiento técnico para realizar la obra

Contendrá listas de precios de materiales por región

La plataforma contendrá cuestionarios para que los trabajadores sepan a cuáles apoyos pueden acceder y conocer sus requisitos. Los apoyos disponibles son los otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus); la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). “Vamos a hacer una convocatoria nacional para que profesionistas calificados puedan registrarse en esta plataforma para ofrecer sus servicios y que atiendan a la población que viva cerca de donde ellos residan. Esta es una plataforma que vendrá a reforzar a esta nueva política pública en materia de vivienda, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos autoproduce su propia vivienda”, concluyó el servidor público. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/sat-inscribe-en-listado-definitivo-de-factureras-a-empresa-contratada-por-morena-tabasco/ Con información de Sedatu.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.