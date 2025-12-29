El SAT publicó las tarifas de ISR 2026 para personas físicas. Conoce cómo cambian por inflación, cómo impactan tu nómina El 28 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ...

El SAT publicó las tarifas de ISR 2026 para personas físicas. Conoce cómo cambian por inflación, cómo impactan tu nómina El 28 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, documento que contiene las tarifas del Impuesto sobre la Renta aplicables a personas físicas para todo el ejercicio fiscal 2026. Estas tablas son el punto de partida para calcular pagos provisionales, retenciones y el impuesto anual en prácticamente todos los tipos de ingreso. Desde el primer día de enero de 2026, las empresas, patrones, despachos contables y contribuyentes deben utilizar estas tarifas como referencia obligatoria. Para facilitar su consulta práctica, las Tablas ISR 2026 ya se encuentran disponibles en el siguiente enlace especializado: https://www.elcontribuyente.mx/2025/12/tablas-isr-2026/.

Qué incluye el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026

El Anexo 8 concentra las tarifas que deben aplicarse para el cálculo del ISR de personas físicas durante 2026. Estas tarifas se utilizan para determinar:

Retenciones de sueldos y salarios.

Pagos provisionales de honorarios y actividades empresariales.

Ingresos por arrendamiento.

Cálculo del impuesto anual.

En términos operativos, estas tablas son las que se cargan en los sistemas de nómina, plataformas de facturación, ERP y herramientas de cálculo fiscal. De ahí que su correcta actualización sea un tema crítico para cualquier empresa o profesionista.

Por qué las tarifas de ISR 2026 cambian por inflación

Las tarifas publicadas para 2026 fueron actualizadas conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2022, aplicando los mecanismos previstos en la legislación fiscal. Esto significa que los límites inferiores y superiores de cada rango de ingresos se incrementaron en términos nominales. En la práctica, este ajuste tiene un efecto directo en el bolsillo de las personas físicas: evita que un aumento de ingresos causado únicamente por inflación provoque que el contribuyente “salte” a un rango más alto de ISR y pague más impuestos en términos reales. Como resultado, desde enero de 2026 muchos trabajadores, profesionistas y arrendadores observarán retenciones ligeramente menores o impuestos más bajos, aun cuando su ingreso nominal sea mayor que en años anteriores.

Cómo impactan las nuevas tarifas en la nómina y los pagos provisionales

Con la publicación del Anexo 8, todos los responsables de efectuar retenciones deben ajustar de inmediato sus sistemas de cálculo. Esto incluye:

Sistemas de nómina y recursos humanos.

Plataformas de facturación electrónica.

Hojas de cálculo y herramientas auxiliares de ISR.

Si un empleador continúa utilizando tablas de años anteriores, puede generar retenciones incorrectas, ya sea en perjuicio del trabajador o con riesgo de contingencias fiscales para el patrón. Por esta razón, es clave verificar los rangos y tarifas directamente en una fuente confiable. La referencia práctica más utilizada para este fin son las Tablas ISR 2026 publicadas en: https://www.elcontribuyente.mx/2025/12/tablas-isr-2026/.

Qué tipos de ingresos usan las tarifas del Anexo 8

Las tarifas actualizadas no se limitan a los asalariados. Se aplican a prácticamente todos los ingresos gravados de personas físicas, entre ellos:

Tipo de ingreso Uso de las tarifas ISR 2026 Sueldos y salarios Retención mensual y cálculo anual Honorarios Pagos provisionales y anual Actividades empresariales Determinación mensual y anual Arrendamiento Pagos provisionales y anual Otros ingresos gravados Aplicación de la tarifa correspondiente

Esto hace que la correcta interpretación de las tablas sea indispensable tanto para contribuyentes individuales como para despachos y áreas contables.

Dónde consultar las tablas oficiales del ISR 2026

Aunque el Anexo 8 forma parte de la Resolución Miscelánea Fiscal, en la práctica los contribuyentes suelen consultar versiones consolidadas y amigables para el cálculo diario. En ese sentido, las Tablas ISR 2026 ya se encuentran disponibles y listas para usarse en el siguiente enlace: https://www.elcontribuyente.mx/2025/12/tablas-isr-2026/ Ahí pueden revisarse los rangos, límites, cuotas fijas y porcentajes aplicables para cada nivel de ingreso durante todo el ejercicio fiscal 2026.