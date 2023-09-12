La estrategia de Hacienda seguirá enfocada en mantener la fortaleza de la recaudación sin aumentar impuestos o crear nuevos El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. El Paquete Económico está integrado por los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). En la presentación del Paquete Económico 2024, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que se plantean lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos sexenales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en un entorno de finanzas públicas sanas y nivel de deuda estable y sostenible, hechos que garantizarán una transición ordenada para la siguiente administración. El funcionario afirmó que el instrumento de política fiscal que se presentó a la Cámara de Diputados busca dar continuidad a las acciones del actual gobierno, con énfasis en la consolidación de un estado de bienestar. Además, aseguró que el Paquete Económico toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. Para 2024, dijo, se estima que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 y 3.5 por ciento real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo, el empleo y en conjunto de altos niveles de inversión pública y privada. Hacia 2024, en las estimaciones del Paquete Económico se espera que la solidez del mercado interno de México, en conjunto con los niveles de inversión en infraestructura —con miras a mejorar la conectividad y potenciar la actividad económica, principalmente en el sur del país— sigan impulsando el crecimiento de la economía nacional. Además, México seguirá aprovechando los cambios en el comercio global, lo que le permitirá atraer más inversiones, beneficiando la producción, el empleo y las exportaciones. De acuerdo con las medidas de política monetaria y fiscal, junto con la normalización de las cadenas de valor y el fortalecimiento del tipo de cambio, se anticipa una disminución sostenida de la inflación, proyectándose al cierre 2024 en 3.8%, dentro del rango objetivo de Banco de México. Además, se espera un tipo de cambio promedio de 17.1 pesos por dólar, respaldado por los sólidos fundamentales macroeconómicos. Se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo sea de 56.7 dólares por barril en 2024, al tiempo que la producción alcanzará los 1,983 miles de barriles diarios, cifra consistente con la mejora en el desempeño operativo de Pemex. En cuanto a la política hacendaria, las previsiones actuales indican que las finanzas públicas permanecerán sanas, con un nivel de deuda sostenible. Con respecto a la política de ingresos propuesta en la ILIF 2024, la estrategia seguirá enfocada en mantener la fortaleza de la recaudación sin aumentar impuestos o crear nuevos. Se estiman ingresos tributarios en 14.4% del PIB, la cifra más alta desde que se tiene registro y que supera en 1.7 puntos porcentuales al nivel observado en 2018. Este resultado estará respaldado por el dinamismo del ISR y el IEPS, que alcanzarán niveles de 7.9 y 2.0% del PIB, respectivamente. En materia de gasto, será prioritario dirigir los recursos a proyectos y programas que impacten positivamente en el crecimiento económico, el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades regionales. Para 2024, se anticipa que el gasto en desarrollo social ascienda a 12.8% del PIB, la cifra más alta desde que se tiene registro que además supera en 2.7 puntos porcentuales del PIB al dato observado en 2018.