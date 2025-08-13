El fisco reportó 3.28 billones de pesos recaudados de enero a julio de 2025, un alza real de 7.2%. ISR e IVA lideran el crecimiento y la recaudación supera 102.7% de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios sumaron 3 billones 278 mil 808 millones de pesos entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento real de 7.2% respecto al mismo periodo de 2024.
Cifras clave a enero–julio
|Concepto
|Monto (mdp)
|Variación real vs. 2024
|Diferencia vs. 2024 (mdp)
|Ingresos tributarios totales
|3,278,808
|+7.2%
|+334,962 Nominal
|Impuesto sobre la Renta (ISR)
|1,820,409
|+7.0%
|+183,605
|Impuesto al Valor Agregado (IVA)
|911,352
|+8.3%
|+101,115
|Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
|379,084
|—
|+12,102
El avance observado se apoya en mayores entradas por ISR y IVA, mientras que el IEPS también reportó incremento en términos nominales. La autoridad subrayó que el dinamismo recaudatorio se alinea con los esfuerzos de fiscalización y con la normalización de la actividad económica.
Cumplimiento frente a la Ley de Ingresos
La recaudación acumulada superó lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, al registrar un cumplimiento de 102.7%. El SAT destacó que, a través del Plan Maestro 2025, se busca consolidar los ingresos tributarios como soporte del gasto público y fortalecer el cumplimiento voluntario.
Qué está impulsando el ISR y el IVA
El desempeño del ISR refleja mayores pagos provisionales de empresas y una base laboral formal con percepciones más altas, en tanto que el IVA recoge el efecto de un consumo sostenido y de mejores niveles de cumplimiento en la emisión y validación de CFDI.
Contexto operativo
El SAT mantiene herramientas de control apoyadas en cruces de información, recordatorios por medio de Buzón Tributario y acciones de simplificación para trámites digitales, con el propósito de reducir errores, fomentar la regularización y asegurar una entrada oportuna de recursos.
Nota: Las variaciones “reales” están ajustadas por inflación; las diferencias en pesos son variaciones nominales frente a 2024.