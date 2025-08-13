El fisco reportó 3.28 billones de pesos recaudados de enero a julio de 2025, un alza real de 7.2%. ISR e IVA lideran el crecimiento y la recaudación supera 102.7% de lo programado en la Ley de Ingr...

El fisco reportó 3.28 billones de pesos recaudados de enero a julio de 2025, un alza real de 7.2%. ISR e IVA lideran el crecimiento y la recaudación supera 102.7% de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios sumaron 3 billones 278 mil 808 millones de pesos entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento real de 7.2% respecto al mismo periodo de 2024.

Cifras clave a enero–julio

Concepto Monto (mdp) Variación real vs. 2024 Diferencia vs. 2024 (mdp) Ingresos tributarios totales 3,278,808 +7.2% +334,962 Nominal Impuesto sobre la Renta (ISR) 1,820,409 +7.0% +183,605 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 911,352 +8.3% +101,115 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 379,084 — +12,102

El avance observado se apoya en mayores entradas por ISR y IVA, mientras que el IEPS también reportó incremento en términos nominales. La autoridad subrayó que el dinamismo recaudatorio se alinea con los esfuerzos de fiscalización y con la normalización de la actividad económica.

Cumplimiento frente a la Ley de Ingresos

La recaudación acumulada superó lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, al registrar un cumplimiento de 102.7%. El SAT destacó que, a través del Plan Maestro 2025, se busca consolidar los ingresos tributarios como soporte del gasto público y fortalecer el cumplimiento voluntario.

Qué está impulsando el ISR y el IVA

El desempeño del ISR refleja mayores pagos provisionales de empresas y una base laboral formal con percepciones más altas, en tanto que el IVA recoge el efecto de un consumo sostenido y de mejores niveles de cumplimiento en la emisión y validación de CFDI.

Contexto operativo

El SAT mantiene herramientas de control apoyadas en cruces de información, recordatorios por medio de Buzón Tributario y acciones de simplificación para trámites digitales, con el propósito de reducir errores, fomentar la regularización y asegurar una entrada oportuna de recursos.

Nota: Las variaciones “reales” están ajustadas por inflación; las diferencias en pesos son variaciones nominales frente a 2024.