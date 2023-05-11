La reforma a la Ley Federal del Trabajo estableció un nuevo tope en la PTU del trabajador Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicadas el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial...

La reforma a la Ley Federal del Trabajo estableció un nuevo tope en la PTU del trabajador Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicadas el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se puso un tope al reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU). De acuerdo con Fiscalia, la reforma modificó el Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), adicionando una fracción VIII, que establece un nuevo tope en la PTU del trabajador. La fracción mencionada establece lo siguiente: "El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte favorable al trabajador". El texto indica que el cálculo de la PTU continúa siendo la misma, con la diferencia de que, al determinar el monto que le corresponde a cada trabajador, este estará topado al límite que resulta mayor entre los siguientes:

Tres meses de salario

Promedio de PTU recibida de los últimos tres años

Fiscalia explicó cómo se calcula el monto del reparto de utilidades, y señaló que si la PTU para un trabajador resulta mayor a tres meses de salario o al promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, entonces no se entregará el monto derivado de la individualización, sino que se topará al monto mayor entre los tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años.

¿Qué pasa con el excedente de la PTU?

La PTU que exceda de estos topes, de ninguna manera será considerada PTU no reclamada, sino que se quedará como utilidad de la empresa. Por esta razón, es posible que la PTU entregada a los trabajadores no necesariamente sea igual al 10% de la utilidad. Por eso, Fiscalia recomendó que se realicen los ajustes contables correspondientes, para que los montos queden registrados correctamente en la contabilidad.