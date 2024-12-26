La Presidenta de México celebró un incremento del 5% en los ingresos del Gobierno federal durante 2024, atribuyéndolo al combate a la corrupción y al cobro eficiente del SAT, sin necesidad de aumen...

La Presidenta de México celebró un incremento del 5% en los ingresos del Gobierno federal durante 2024, atribuyéndolo al combate a la corrupción y al cobro eficiente del SAT, sin necesidad de aumentar impuestos ni proponer reformas fiscales.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los ingresos del Gobierno federal crecieron un 5% en 2024 comparado con el año anterior. Este logro se traduce en una recaudación adicional de 445 mil 284 millones de pesos entre enero y el 23 de diciembre de este año.

Sheinbaum atribuyó este crecimiento al "trabajo adecuado del SAT", destacando la eliminación de privilegios fiscales del pasado y el fortalecimiento del sistema tributario, todo esto sin necesidad de aumentar impuestos.

Resultados concretos y un futuro similar para 2025

La mandataria subrayó que tanto los ingresos tributarios como los no tributarios cumplieron con las metas establecidas en la Ley de Ingresos 2024, gracias también a ajustes en el régimen fiscal de Pemex. Este último contribuyó significativamente al imponer un derecho de explotación del 30% en favor del bienestar del pueblo de México.

"El próximo año, la meta es similar: seguir creciendo sin aumentar impuestos. Es simplemente honestidad y combate a la corrupción lo que nos distingue", puntualizó Sheinbaum.

Rechazo a una reforma fiscal innecesaria

La Presidenta también reprobó las constantes propuestas de una reforma fiscal, asegurando que el sistema actual tiene el potencial de seguir generando ingresos sustanciales si se continúa con una recaudación eficiente.

"Todavía hay oportunidad de incrementar ingresos observando el cobro justo de impuestos. Más ingresos significan mejor distribución de la riqueza, y eso es la transformación del país", afirmó con determinación.

Sheinbaum adelantó que al finalizar el año se presentarán los indicadores económicos oficiales, pero destacó que el incremento en los ingresos federales refleja la esencia de la 4T: honestidad, justicia fiscal y el compromiso de combatir la corrupción para beneficiar a todos los mexicanos.