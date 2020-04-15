Si los amparos que las empresas del país están tramitando no proceden, existe una posibilidad de pagar menos ISR. Debido a la crisis económica ocasionada por el COVID-19, miles de empresas del país...

Si los amparos que las empresas del país están tramitando no proceden, existe una posibilidad de pagar menos ISR. Debido a la crisis económica ocasionada por el COVID-19, miles de empresas del país se están preparando para dejar de pagar impuestos. En los últimos días, la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas anunció que sus 20 mil afiliados no pagarán impuestos federales ni locales. Después, la Canaco de Durango, la Coparmex de Tamaulipas y la Canaco de Acapulco adoptaron las mismas medidas. Otras empresas del país optarán por la vía de los amparos. De acuerdo con la organización MéxicoJusto.org, miles de empresas promoverán amparos para dejar de pagar impuestos durante la crisis. Según el presidente de la organización, Juan Carlos Pérez Góngora, las empresas no deben pagar impuestos por “fuerza mayor”. Si este plan falla, todavía existe una posibilidad para pagar menos impuestos

Podrían pagar menos ISR al SAT

En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo, dijo que las empresas podrían bajar el monto de los pagos provisionales de ISR a partir del segundo semestre del año. El artículo 14 de la Ley del ISR establece la posibilidad de solicitar al SAT la disminución de los pagos provisionales del ejercicio. Para esto, el coeficiente de utilidad que se usa para determinar el impuesto a pagar debe cambiar. Actualmente, las empresas utilizan el coeficiente del ejercicio de 2019. Pero en el segundo semestre del año, en el que las ventas bajarán debido a la crisis, las utilidades serán mucho menores. Entonces, las empresas podrán utilizar este coeficiente para calcular el ISR. Así, terminarán pagando menos. Según el especialista, los amparos por fuerza mayor no tienen mucha oportunidad en tribunales. Por esto, solicitar la disminución de los pagos provisionales puede ser la mejor opción. Con información de Reforma.

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