¡Libertex concluyó sus increíbles sorteos por la celebración de su 25º aniversario con grandiosos premios, incluyendo 500 BTC y un Tesla, entre otros! En noviembre de 2022, Libertex Group celebró un cuarto de siglo de éxitos en un mercado altamente competitivo. Nuestro crecimiento continuo se apoya en gran medida en la lealtad y el apoyo de nuestros de clientes. Por esta razón, Libertex sintió que la mejor manera de conmemorar este aniversario fue retribuyéndoles con tres sorteos de regalos y el sorteo del Jackpot. Libertex, que siempre ha sido conocida por sus generosos regalos, superó todas las expectativas en esta ocasión ofreciendo más de 500 premios. Los premios fueron otorgadosmediante un Jackpot y el sorteo de regalos que comenzó el 15 de noviembre de 2022 y concluyó el 13 de enero de 2023. El evento reunió la impresionante cantidad de 32.172 participantes.

Sorteo de regalos

Para inscribirse en el sorteo de regalos, los usuarios debieron registrarse en el sitio web de la campaña y depositar USD 500 o más en su cuenta de Libertex. Cada depósito de 500 dólareso más generó un ticket único para más tarde participar en un sorteo aleatorio de losganadores. Los participantes del sorteo podían aumentar sus chances de convertirse en uno de los 510 ganadores garantizados dado que el número de tickets por cliente era ilimitado.

Sorteo del Jackpot

A los clientes de Libertex que hicieron un depósito de USD 50 o más se les proporcionóautomáticamente un número único de ticket para participar en el sorteo del Jackpot. Cadaparticipante del sorteo del Jackpot tenía la oportunidad de ganar el gran premio. Las chances de ganar 500 BTC era de 1:100.000.000. La combinación del número ganador fueseleccionada por un generador de números aleatorios. El procedimiento del sorteo se llevó a cabo de forma totalmente transparente —que todavía está disponible públicamente para que cualquiera lo verifique—, mientras que el premio en Bitcoin estaba garantizado por EMIRAT, el especialista mundial en gestión de riesgos para la cobertura de sorteos.

Los premios

Se sortearon 10 pares de vuelos a Qatar, 50 iPhones nuevos y un Tesla Model Y; además de otros 500 premios en efectivo. Sin embargo, se debe hacer una mención especial al Jackpot, que era nada menos que de 500 BTC (el equivalente de aproximadamente USD 15.000.000) a depositar en la cuenta Libertex del cliente ganador.

¡Por los próximos 25 años!

Llegar a 25 años en esta industria es un logro del cual podemos estar orgullosos y que no hubiera ocurrido sin el apoyo de la valiosa clientela de Libertex. Por supuesto, Libertex pretende seguir creando formas emocionantes e innovadoras de retribuir a su comunidad. Asíque quienes se hayan perdido estos sorteos, no se preocupen. ¡Vendrán muchos más!