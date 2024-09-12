Martínez Dagnino encabeza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde octubre de 2022 La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que Antonio Martínez Dagnino permanecerá como el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Antonio Martínez Dagnino, Licenciado en Contaduría y Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su carrera abarca más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, destacando su participación en áreas críticas como auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros. Antes de asumir su rol actual, Martínez Dagnino estuvo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde participó en la implementación de procedimientos esenciales para la supervisión del capital y la liquidez de las instituciones financieras. Su transición al SAT se dio el 1 de diciembre de 2018, cuando fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), un cargo que desempeñó antes de ascender a la cabeza del SAT.